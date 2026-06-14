Протести и сълзотворен газ преди срещата на Г-7

Мащабен протест срещу срещата на високо равнище на Г-7 в съседна Франция ескалира в сериозни сблъсъци между демонстранти и сили на реда в швейцарския град Женева, предаде Асошиейтед прес. Протестиращите изразиха острото си недоволство в навечерието на международния форум, на който предстои да пристигнат президентът на САЩ Доналд Тръмп и редица други световни лидери.

Напрежението бързо ескалира, превръщайки части от града в арена на безредици. Радикални участници в проявата подпалиха автомобил и атакуваха банкова институция, разбивайки витрините на нейния офис.

Шарено шествие с радикално ядро

Протестното събитие започна като обединение на широк кръг от каузи и движения. Екологични активисти, феминистки, противници на империализма, защитници на независимите медии и поддръжници на правата на палестинците се събраха в парк край Женевското езеро, за да започнат своето шествие през града. Символичен знак на недоволството стана и платноходка в езерото, чието платно носеше надпис „Не на Г-7“, преминаваща покрай плажуващите граждани, които се наслаждаваха на топлото време.

Официалните данни на полицията сочат, че в демонстрацията са се включили около 20 000 души. Сред огромното мнозинство обаче е имало добре организирано радикално ядро от около 600 бойци от така наречения „Черен блок“, които са провокирали прекия сблъсък с властите.

Сълзотворен газ и отцепени райони

Органите на реда бяха принудени да използват сълзотворен газ, след като бяха замеряни с предмети от агресивни групи демонстранти. На броени минути от официалния маршрут на шествието избухна пожар в лека кола, което наложи незабавната намеса на противопожарните екипи, докато полицаи за борба с безредиците блокираха и отцепиха целия околен район.

По-късно вечерта говорителят на полицията в Женева Александър Брайе направи официално изявление, в което посочи, че след поредицата от вандалски прояви и инциденти на протестиращите е било разпоредено незабавно да се разпръснат.

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