Легендарната „рокля на отмъщението“ на Даяна отива на търг: Очакват до $300 000
Черната рокля, с която Даяна се появи публично часове след признанието на Чарлз за изневярата му с Камила, ще бъде показана в Лондон, Хонконг, Женева...
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Черната рокля, с която Даяна се появи публично часове след признанието на Чарлз за изневярата му с Камила, ще бъде показана в Лондон, Хонконг, Женева...
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