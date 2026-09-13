Легендарната „рокля на отмъщението“ на Даяна отива на търг: Очакват до $300 000

Черната рокля, с която Даяна се появи публично часове след признанието на Чарлз за изневярата му с Камила, ще бъде показана в Лондон, Хонконг, Женева...