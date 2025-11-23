Горещи новини от Марко Рубио. САЩ променят мирния план за Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че след разговори с украинската делегация в Женева се правят промени в американския мирен план за Украйна, предава Sky News.

След преговорите Рубио каза пред пресата, че днешните срещи са били "най-продуктивните и най-продуктивни" за него.

Ръководителят на Държавния департамент уточни, че екипът във Вашингтон прави "някои промени" в мирния план, добавяйки, че все още има много работа за вършене.

В същото време той обяви, че допълнителна информация може да бъде предоставена по-късно.

"Имаме добър работещ продукт, създаден въз основа на мненията на всички заинтересовани страни, и успяхме да разгледаме някои от тези точки в детайли. И мисля, че постигнахме добър напредък," каза секретарят.

Той каза, че делегациите на САЩ "работи по някои от предложенията."

"Работим по тях, като правим някои промени с надеждата да преодолеем още повече различията и да се доближим до нещо, което ще отговаря на Украйна и, разбира се, на САЩ" каза Рубио.

Държавният секретар също подчерта, че всеки план изисква одобрението на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Първата среща с американската делегация в Женева беше продуктивна, втората ще се състои в близко бъдеще, заявиха ръководителят на украинската делегация на преговорите и ръководителят на офиса на президента на страната Андрей Ермак.

Тогава страните ще продължат да работят по общи предложения с участието на европейски партньори, добави той.

Според Ермак окончателните решения ще бъдат взети от Тръмп и Зеленски.

Преди това украинската делегация, се срещна с съветниците по националната сигурност на Великобритания, Франция и Германия – Джонатан Пауъл, Еманюел Бон и Гюнтер Заутер.

Според Bloomberg и Reuters, европейците са разработили поправки, чиито включвания в плана възнамеряват да постигнат от Вашингтон. Сред тях:

- Предоставяне на гаранции на Киев по аналогия с петата член на НАТО;

- Украйна ще преговаря за териториални обмени едва след примирие по текущата линия на контакт;

- Използване на замразени руски активи за компенсация към Украйна;

- Поетапно премахване на санкциите срещу Русия;

- Поддържане на числеността на Въоръжените сили на Украйна от поне 800 000 души;

- Решението за присъединяването на Украйна към НАТО зависи от консенсуса на членовете на алианса;

- Отказ на НАТО да разположи постоянно войски на територията на Украйна в мирно време;

- Провеждането на избори в Украйна възможно най-скоро след подписването на мирното споразумение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com