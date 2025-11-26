Извънредно от Тръмп! Москва съгласна на отстъпки

Американският президент Доналд Тръмп удължава срока за преговори по предложения от него мирен план за Украйна. Това стана ясно, след като той се отказа от насрочения за 27 ноември краен срок, в който Украйна трябваше да се съгласи с предложението на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от dir.bg.

Тръмп заяви пред репортери на борда на правителствения самолет "Еър форс 1" на път към Флорида, където ще отпразнува Деня на благодарността, че преговарящите постигат напредък в консултациите си с Русия и Украйна.

Той каза още, че Москва се е съгласила на отстъпки, но не посочи какви точно, предаде БТА.

Първоначално представената американска рамка за прекратяване на войната предизвика нови опасения, че правителството на Тръмп може да принуди Украйна да подпише мирно споразумение, силно наклонено в полза на Москва, коментира Ройтерс.

Миналата седмица американският президент заяви, че иска Украйна до четвъртък да приеме американското мирно споразумение. "Крайният срок за мен е, когато всичко приключи", каза днес Тръмп на борда на правителствения самолет.

Той също така отбеляза, че изглежда Русия има преимущество във войната и че е в интерес на Украйна е да се постигне споразумение. Част от територията на Украйна "вероятно ще бъде завзета от Русия" през следващите няколко месеца, каза още Тръмп и добави, че в момента се водят преговори с европейските страни за гаранциите за сигурност на Украйна.

Малко по-рано стана ясно, че Тръмп е изпратил свои представители да се срещнат с властите на Русия и Украйна, за да съгласуват окончателния вариант на мирното споразумение между страните, съобщи самият той в неговата социалната мрежа Truth Social.

Според него, специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф ще замине за Москва, където ще се срещне с Владимир Путин. Същевременно министърът на армията Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна.

Тръмп заяви, че през последната седмица неговият екип "е постигнал огромен напредък в прекратяването на войната между Русия и Украйна".

