Високо напрежение преди срещата в Москва! Таен запис и ключови преговори

Високо напрежение бележи две ключови срещи за мирния план за Украйна, които ще се състоят днес. Американският президент Доналд Тръмп изпраща пратеници в Киев и Москва. Тръмп заяви, че планът му за мир в Украйна е бил усъвършенстван.

Той коментира, че евентуалното споразумение "е по-близо", но не даде подробности. В Москва специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф ще се срещне с руския президент. А за Украйна заминава министърът на сухопътните войски на САЩ Дан Дрискол.

Тръмп допусна и възможността лично да се срещне с Путин и със Зеленски, но не и преди да бъде постигнат по-голям напредък в преговорите. Мирният план е и във фокуса на сесията на Европарламента в Страсбург. Планът ще бъде обсъден по-късно днес и от външните министри от ЕС чрез видеоконферентна връзка.

Специалните инструкции

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е инструктирал специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с руския президент Владимир Путин в Москва. Той написа това в своята социална мрежа TruthSocial.

Според Тръмп остават само няколко точки на разногласия по предложения план за мир, които трябва да бъдат разрешени, но те са били доработени по време на диалог между двете страни.

„С надеждата да финализирам този план за мир, инструктирах специалния си пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва. Едновременно с това, министърът на армията Дан Дрискол ще се срещне с украинската страна“, казва той.

Среща Путин - Зеленски

Тръмп също написа, че очаква с нетърпение скорошна среща с президентите на Украйна и Русия Володимир Зеленски и Владимир Путин.

Тръмп отбеляза, че това може да се случи само когато споразумението за прекратяване на войната в Украйна е окончателно или вече е в последния си етап.

Президентът на САЩ отбеляза, че през последната седмица екипът му е постигнал значителен напредък към прекратяване на войната между Русия и Украйна. Той цитира данни, показващи, че 25 000 военнослужещи са загинали през последния месец.

По думите на Тръмп, планът за мир първоначално е съдържал 28 точки, но е бил преработен, за да включва предложения и от двете страни.

Тайният запис

Докато Уиткоф пътуваше към Москва, Bloomberg пусна запис как Уиткоф обсъжда с Ушаков плановете за Украйна.

В средата на октомври Уиткоф е разговарял със съветника на Путин Юрий Ушаков в откровен приятелски тон, както става ясно от записа на техния разговор, който се появи в Bloomberg. Достоверността му не е оспорена нито от Уиткоф, нито от руската страна.

Доналд Тръмп обяви, че смята съдържанието му за "стандартни преговори", въпреки че не го е чул.

Разговорът показва как Уиткоф е предложил на Ушаков да съставят план от двайсетина точки, който да наподобява документа от примирието в Газа.

Уиткоф казва на събеседника си, че уважава дълбоко Владимир Путин и че е казал на Доналд Тръмп, че вярва в това, че "Русия винаги е искала мирно споразумение" - независимо че именно Путин сложи началото на войната в Украйна, която продължава вече 4 години.

Разговор на върха

Уиткоф предлага на руския съветник и да организира телефонен разговор между "твоя шеф" и Тръмп преди предстоящата среща на американския президент с Володимир Зеленски.

Той препоръчва Путин да поздрави Тръмп за постигнатото споразумение в Газа и да го каже, че го уважава като "човек на мира".

По време на същия разговор пратеникът на Тръмп е обсъдил с помощника на Путин потенциалните условия на мирно споразумение между Русия и Украйна, които по-късно са отразени в 28-точков план, подготвен с прякото участие на Кремъл, без знанието на Киев или неговите европейски съюзници.

Размяна на територии

"Ще ви кажа, знам какво е необходимо, за да се сключи мирно споразумение. Донецк и може би ДНР, ще разменим територии. Но казвам, че вместо да говорим така, нека говорим с повече надежда, защото мисля, че ще постигнем споразумение. Президентът (Тръмп) ще ми даде много свобода и власт, за да постигна споразумение“, заявява Уиткоф по време на телефонния разговор.

"Оттам нататък разговорът ще е много добър", казва още Уиткоф. "После (Путин) може да му каже - Стийв и Юрий обсъдиха един много сходен 20-точков план за мир, който може и да има нужда от някои настройки, но ние сме готови за това".

