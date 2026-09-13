Протести и сълзотворен газ преди срещата на Г-7
Ескалация в Женева изглежда неконтролируема
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Ескалация в Женева изглежда неконтролируема
Поне 1500 души са участвали в безредиците
Темата дори измести самия двубоя, в който Реал (Мадрид) победи Ливърпул
Използва и сълзотворен газ срещу демонстрантите
Властите подозират умишлена атака в централните части на града
За 13-ти път във Франция протестират срещу Макрон
Френската полиция е използвала сълзотворен газ срещу английски и руски запалянковци след нови сблъсъци във Франция. Арена на поредното насилие между ф...
Един английски фен е бил арестуван в Марсилия, след като полицията използва сълзотворен газ срещу малка група запалянковци от Острова. От полицията з...
Нови сблъсъци избухнаха в бежанския лагер при Идомени (Сехово) край гръцко-македонската граница, съобщи скопският "Дневник". Гръцката полиция бе прину...
Македонската полиция използва сълзотворен газ срещу стотици мигранти на гръцката страна на границата, които се опитаха да пробият оградата, заяви гръц...
Сълзотворен газ внесе паника в парламента на Косов. Оказва се, че той е бил разпръснат от опозицията, съобщава електронното издание на сръбския вестни...
При нови сблъсъци македонската полиция е използвала сълзотворен газ срещу стотици мигранти на краницата с Гърция. Около 1500 пакистанци, мароканци и и...
Хиляди хора бяха върнати на македонската граница след като вчера страната обяви извънредно положение в граничните зони, имигрантите не бяха допуснати...
Протестиращи в Балтимор бяха разпръснати с димни гранати и сълзотворен газ. Полицията в града е прибегнала до този подход след като демонстрантите са...
Сао Пауло. Сълзотворен газ и гумени патрони се е наложило да използва полицията в Сао Пауло, за да разпръсне хилядите протестиращи срещу повишаването...
Протест в гръцката столица Атина завърши с множество арести и сълзотворен газ. 57души бяха арестувани след края на ежегодно протестно шествие, организ...
Сао Пауло. Акцията на 300 демонстранти в центъра на Сао Пауло, които са искали освобождаването на по-рано задържани демонстранти, завърши със сълзотво...
София. Момче бе напръскано със сълзотворен газ в автобус номер 1 на столичния градски транспорт, съобщава Нова тв. Инцидентът е станал около 13 часа д...
Истанбул. Протестиращи бяха разпръснати с водни оръдия и сълзотворен газ от различни места в Истанбул. Турската полиция използва водни оръдия и сълзо...
Истанбул. Пореден протест по улиците на Истанбул. Снощи стотици демонстранти излязоха на протест срещу нов закон, който позволява блокирането на сайто...