Украйна преряза горивния коридор към окупирания Крим

Украинските атаки по руската логистика в окупираните южни части на страната доведоха до почти пълно прекъсване на снабдяването с гориво на незаконно анексирания Крим. Недостиг вече се съобщава неофициално в общо 13 региона на Руската федерация и окупираните територии, а най-тежко е положението на полуострова.

Бензиностанции в Севастопол и Евпатория са останали без гориво или работят с дълги опашки, след като доставките по сухопътните маршрути и през окупираните райони са били сериозно нарушени, съобщи Ройтерс. В същото време Русия отвърна със серия удари по украински области, при които има загинали, ранени и нови поражения по инфраструктурата.

Удар по мостове и колони с гориво

През нощта украинските сили са атакували и повредили 3 моста в района на Армянск - ключова зона при провлака, който свързва Крим с останалата част на окупираната Южна Украйна. Именно този коридор е сред важните маршрути за снабдяване на руските части, действащи към Запорожие.

В района на Армянск е била унищожена и колона от десетки камиони, превозващи гориво и боеприпаси за руските войски. Това превръща удара не само в логистичен, но и във военен удар по снабдяването на части, които разчитат на постоянен поток от горива, боеприпаси и техника.

Крим затяга режима за бензин и дизел

В Крим от няколко дни е в сила все по-строг режим за горивата. През изминалото денонощие в Севастопол бензин и дизел са се продавали само на отделни бензиностанции, тъй като цистерните не са успели да достигнат града.

Ройтерс съобщи, че украинските удари по линиите за снабдяване са довели до опашки и празни бензиностанции в основни градове на окупирания полуостров. Според Асошиейтед прес това е най-тежката горивна криза в Крим от незаконното му анексиране от Русия през 2014 г.

Рафинериите също са под удар

Украинската кампания вече не се ограничава до Крим и южния коридор. През последните часове удар е нанесен и по рафинерията в Афипски в Краснодарския край. Украинският генерален щаб съобщи, че обектът е бил поразен, а руски представители признаха пожар, причинен от паднали отломки от дрон, като заявиха, че той е бил потушен.

Куйбишевската рафинерия в Самара също е спряла работа след вчерашните атаки, според данните в руски и украински източници. Съоръжението има капацитет за преработка на 4,7 млн. тона суров петрол годишно. Такива удари имат двоен ефект - затрудняват военното снабдяване и създават натиск върху вътрешния руски горивен пазар.

Брянск и Толяти също под атака

Двама души са били убити, а други 10 са ранени при украинска атака в руската гранична Брянска област. Ударът показва, че напрежението по руските погранични райони остава високо, докато Киев продължава да атакува не само фронтовата линия, но и инфраструктура, която подпомага руската военна машина.

Руският град Толяти на река Волга, където се намира най-големият автомобилен производител в страната - „Автоваз“, също е бил подложен на украинска атака с дронове. Подобни удари далеч от фронта засилват усещането, че войната все по-често достига до промишлени и логистични центрове във вътрешността на Русия.

Русия удря украински градове

На фона на украинските атаки по руската логистика Москва нанесе нови удари по редица украински области. В северния украински регион Суми една жена е загинала, а друга е била сериозно ранена при руска атака с дрон. За още трима ранени се съобщава в южния град Миколаев.

Руски дронове и ракети нанесоха щети по Павлоград - ключов логистичен възел в Днепропетровска област. Град Конотоп в Северна Украйна, с близо 70 000 жители, остана без ток и водоподаване след удари по инфраструктурата. Подобни атаки продължават руската линия на натиск върху енергийната, транспортната и градската инфраструктура на Украйна.

Войната все повече се превръща в битка за снабдяване

Последните удари показват как войната все по-ясно се измества и към логистиката, горивата и инфраструктурата. За Украйна поразяването на мостове, рафинерии и колони с гориво е начин да отслаби руските операции на юг и да затрудни снабдяването на Крим. За Русия ответните атаки по украински градове и логистични възли остават инструмент за натиск върху цивилната инфраструктура и способността на Киев да поддържа фронта.

Ако недостигът на гориво в Крим се задълбочи, ефектът може да се усети не само във военните доставки, но и в транспорта, ежедневието и летния туристически сезон на полуострова. Именно затова ударите по горивната мрежа имат много по-широк отзвук от самите взривове - те атакуват способността на Русия да поддържа окупирания Крим като нормално функционираща територия.

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