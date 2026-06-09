Зеленски обяви обрат във войната

Над четири години след началото на пълномащабната руска инвазия, най-голямата война в Европа след 1945 г. постепенно започва да се развива в полза на Украйна. Това заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за "Гардиън".

По думите му военната ситуация е най-обещаващата за Киев от две години и половина насам.

„Не можем да кажем, че Русия губи тази война. Но можем да кажем, че губи инициативата всеки ден, ден след ден“, подчертава украинският президент.

През последната седмица Кремъл е понесъл поредица от неуспехи. Украински дронове с голям обсег са атакували родния град на Владимир Путин – Санкт Петербург, подпалвайки петролни терминали и издигайки облаци дим над града. Подобни удари са засегнали и окупирания Крим, където ключови снабдителни маршрути са осеяни с изгорели камиони и цистерни, а полуостровът изпитва сериозен недостиг на гориво.

На източния фронт руското настъпление също е забавено почти до пълно спиране.

Зеленски твърди, че Русия губи над 30 000 военнослужещи месечно, от които между 23 000 и 24 000 са убити, а останалите са тежко ранени. „Това е много голям брой. Означава, че те не печелят войната“, казва той.

В същото време руските въздушни атаки срещу украински градове се засилват. Само при една атака миналия вторник са използвани 73 ракети и 656 дрона. Загинали са 18 души в Киев и Днипро, сред които и тригодишно момче, затрупано под развалините на жилищен блок.

Миналата седмица Зеленски изпрати открито писмо до Путин с предложение за лична среща с цел прекратяване на конфликта. Руският президент отхвърли идеята по време на икономическия форум в Санкт Петербург.

Путин определил писмото като „грубо“ и заявил, че руските териториални претенции към Донбас и две южни украински области остават непроменени. Той настоял още, че руските сили напредват по цялата фронтова линия.

Зеленски смята, че няма значение дали Путин е подведен от подчинените си или съзнателно изопачава реалността.

„Причината, поради която лъже, няма значение“, каза украинският президент и допълни, че руският лидер използва лъжите като средство за сплотяване на различни групи в руското общество.

На международната сцена Москва също е претърпяла политически неуспехи. Зеленски посочва загубата на Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария през април, както и провала на подкрепяни от Кремъл кандидати в Молдова и Армения, предаде БГНЕС.

„Те губят влияние в различни държави, включително в Азербайджан“, заяви той. „Изолирани са в Европа, а също и от Съединените щати. Останаха сами.“

Президентът отбеляза, че вниманието на администрацията на Доналд Тръмп постепенно се е насочило към Близкия изток.

„Още от началото на войната с Иран фокусът им се измести натам“, каза Зеленски.

Той призна, че разбира защо Вашингтон е изразходвал значителни количества ракети и въоръжение в конфликта с Техеран, но съжалява, че Украйна никога не е получила подобен мащаб на подкрепа.

„Жалко е“, добави Зеленски.

Държавният глава подчертава, че най-необходимото оръжие за Украйна в момента са американските системи „Пейтриът“, които остават единственото средство за ефективно прихващане на руските балистични ракети.

По време на разговори в Лондон с британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон той е подновил призива си за по-силна европейска помощ за защитата на украинското въздушно пространство.

Освен противоракетни системи Киев се нуждае и от финансова подкрепа за трансформиране на мобилизираната армия в професионална армия по европейски модел.

Зеленски смята, че Великобритания, Франция, Германия и други европейски държави трябва да разработят собствена алтернатива на американските системи за противоракетна отбрана.

В замяна Украйна е готова да сподели с европейските си съюзници натрупания опит във войната с дронове.

„Това е безценна информация. Огромно количество знания“, каза Зеленски.

Украинският президент не пожела да разкрива бъдещи военни планове, но отбеляза, че атаките с дронове постепенно създават възможности за връщането на Крим, анексиран от Русия през 2014 г.

„Става дума за критична инфраструктура. Тя помага за милитаризирането на нашия Крим. Работим по този въпрос“, каза Зеленски.

По думите му целта на ударите дълбоко в руска територия е руските граждани да усетят реалността на войната.

„Победата в тази война ще дойде, когато руското общество осъзнае, че войната е ужасна и трагична не за някой друг някъде далеч, а за самите тях“, каза той.

Зеленски разкри още, че през май руският олигарх Роман Абрамович е посетил тайно Киев за разговори. По време на срещата украинският президент му е заявил, че никога няма да се откаже от Донбас.

„Около Путин има различни хора. Половината искат войната да продължи. Другата половина иска тя да приключи. Хората от бизнеса разбират, че руската икономика е в ужасно състояние и е много близо до колапс“, смята украинският президент.

Малко преди срещата си с крал Чарлз III Зеленски говори и за отношенията си с британския монарх.

„Украйна обича Негово Величество. Много бих искал да го поканя в Киев. Може би още тази година. Не знам доколко това е възможно от гледна точка на сигурността, но бихме искали да го видим“, подчерта Зеленски.

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