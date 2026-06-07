Тайната падна. Ето кой руски олигарх е преговарял със Зеленски

Тайната падна. Стана ясно кой руски олигарх е пътувал до Киев, за да преговаря с президента Володимир Зеленски. Кремъл потвърди, че руски бизнесмен е посетил Киев през май и се е срещнал лично с украинския президент Володимир Зеленски. Името му обаче не беше официално разкрито.

Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви пред руски медии, че става дума за "достатъчно крупен бизнесмен", когото "много хора познават". Малко по-рано депутатът от украинската Върховна рада Олексий Гончаренко оповести, че въпросният бизнесмен е руският милиардер Роман Абрамович. Информацията потвърждава и "Файненшъл таймс".

Темата беше повдигната от руския президент Владимир Путин по време на пленарната сесия на Международния икономически форум в Санкт Петербург на 5 юни.

Путин разказа, че преди около три седмици представител на руския бизнес е получил покана да посети Киев и се е срещнал лично със Зеленски в президентската резиденция.

По думите на руския лидер след завръщането си бизнесменът му е предал устна молба от украинския президент за лична среща между двамата държавни глави. Руският президент отговорил, че на този етап не вижда причина за лична среща със Зеленски.

Роман Абрамович е единственият руски бизнесмен, който публично участваше в контактите между Москва и Киев след началото на войната през 2022 г. Тогава той беше част от неформални посреднически усилия между двете страни.

Според публикации на "Файненшъл таймс" е изпълнявал ролята на доверен посредник на Кремъл, а украинският президент е настоявал пред Вашингтон да не налага санкции срещу него заради участието му в преговорния процес.

До момента нито украинското президентство, нито Роман Абрамович са коментирали официално твърденията за срещата в Киев.

След началото на пълномащабната война на 24 февруари 2022 г. Украйна прекъсна дипломатическите отношения с Русия, с което беше официално прекратена основната линия на комуникация между двете държави.

Въпреки това, вече четвърта година след началото на конфликта, между Киев и Москва продължават да съществуват дискретни форми на контакт. Те се осъществяват чрез хуманитарни канали, неофициални посредници и връзки, в които участват държавни представители и бизнес фигури.

"Русия поддържа както официални, така и неофициални канали за комуникация с украинските власти, въпреки че публичните преговори между двете страни остават блокирани", заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков в интервю за руския журналист Павел Зарубин.

Той не разкри подробности за съдържанието на неофициалните комуникационни канали или за лицата, които ги поддържат. Самото потвърждение за тяхното съществуване обаче е рядък сигнал от Кремъл на фона на публично замразените контакти между Москва и Киев.

Ролята на Роман Абрамович в контактите между Русия и Украйна стана известна още през 2022 година. Няколко месеца след началото на войната руският милиардер имаше основна роля при преговорите за освобождаването на пленници от отряд "Азов". В рамките на сделката Русия получи обратно прокремълския украински олигарх Виктор Медведчук, както и 55 руски военнослужещи. В замяна Москва върна 215 украинци, включително 108 бойци от "Азов".

Тогава стана ясно, че Роман Абрамович лично е съпроводил десет освободени чуждестранни пленници - включително петима британци и двама американци - на частен полет до Саудитска Арабия преди завръщането им в родните държави.

По време на полета на освободените пленници са били предоставени смартфони iPhone за връзка с близките им и кетъринг от най-висок клас.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com