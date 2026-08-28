Турция превръща военните си заводи в международен бизнес

Турската държавна отбранителна компания АСФАТ вече не разчита само на продажбата на военна техника, а се насочва към значително по-голям международен пазар - поддръжката, ремонта и модернизацията на чужди оръжейни системи. За първите осем месеца на годината компанията е реализирала износ за над 550 млн. долара и е предоставяла продукти и услуги на повече от 20 държави. Следващата голяма стъпка е превръщането на Турция в международен център за обслужване на военнотранспортните самолети A400M.

„Еърбъс“ отваря голяма врата

Ключова за амбициите на Анкара е договореността между АСФАТ и „Еърбъс“ за поддръжка, ремонт и модернизация на A400M във Втората фабрика за въздушна поддръжка в Кайсери. Турският център вече е одобрен от „Еърбъс“ и има капацитет да обслужва самолети от този тип, притежавани от други държави. АСФАТ го определя като първия и единствен подобен център извън собствените съоръжения на европейския производител.

Заместник-министърът на националната отбрана и председател на Борда на директорите на АСФАТ Муса Хейбет подчертава, че „Еърбъс“ прилага изключително строги процедури при лицензирането и прехвърлянето на производствени и сервизни дейности. Според него това превръща постигнатото споразумение в ценна международна референция за турската отбранителна индустрия.

Поръчки от Европа и тюркоезичните държави

Целта е в Кайсери да бъдат привличани A400M не само от европейски оператори, но и от партньорски държави в други региони. Турция вече води разговори и с Казахстан за използване на капацитета по поддръжка на тези самолети.

АСФАТ вижда още по-голяма възможност в следпродажбеното обслужване. Колкото повече турско военно оборудване се продава зад граница, толкова по-голяма става необходимостта от резервни части, ремонт, модернизация и постоянна техническа поддръжка. Затова компанията води интензивни преговори с партньорски държави за изграждане на местни сервизни линии, а при някои от тях се обсъжда дори създаването на съвместни предприятия.

Корветите за Пакистан вървят по план

Големият морски проект на АСФАТ също продължава. От четирите корвети за военноморските сили на Пакистан две вече са построени в Истанбул и предадени на пакистанската страна, докато останалите две се изграждат в Карачи.

Паралелно се водят преговори и с други държави за проектиране и строителство на бойни кораби, оборудвани с турски отбранителни системи. АСФАТ е сред десетте водещи турски компании по износ в отбранителната индустрия, докато целият турски сектор продължава силния си ръст през 2026 г.