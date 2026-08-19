2 часа истерия, паника и ужас в Истанбул

2 часа истерия, паника и ужас разтресе Истанбул, предава Ekonomim. Според предварителните данни от 16:08 ч. местно време насам в района на Истанбул са регистрирани множество трусове с различен магнитуд. Сред земетресенията, възникнали в рамките на около 2 часа, най-силното е било с магнитуд 3,2 по скалта на Рихтер.

По данни на обсерваторията "Кандили“ в 17:43 ч. в открито море край Принцовите острови (Адалар) е регистрирано земетресение с магнитуд 3,2 и дълбочина 11,4 км.

След най-силния трус за деня с епицентър край Адалар сеизмичната активност в района е продължила.

В 17:33 ч. е станало друго земетресение с епицентър в района на Адалар. Според обсерваторията "Кандили“ магнитудът му е бил 2,3 по скалата на Рихтер, а дълбочината – 9,9 км.

В 17:03 ч. също е регистриран трус с магнитуд 2,5 и дълбочина 12,3 км.

В района са отчетени още две отделни земетресения – с магнитуд 1,2 в 16:25 ч. и с магнитуд 1,2 в 16:10 ч.

Първият трус с епицентър край Адалар е регистриран в 16:08 ч. Неговият магнитуд е бил 2,4, а дълбочината му – 5,8 км.

Така между 16:08 ч. и 17:43 ч. са се случили няколко земетресения с различен магнитуд, посочва Фокус. Най-силното от тях е било това в 17:43 ч. с магнитуд 3,2 по скалата на Рихтер.