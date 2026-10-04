Пентагонът готви голямо разместване. Ще засегне Европа

Пентагонът подготвя възможно сериозно пренареждане на американските военни сили, което може да засегне пряко Европа. Част от разположените на континента американски военнослужещи и способности могат да бъдат върнати в САЩ или прехвърлени към Западното полукълбо, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от The Hill. В Европа в момента има около 80 000 американски военнослужещи, а окончателният мащаб на евентуалните промени все още не е определен. Ходът е свързан и с американската позиция, че европейските съюзници в НАТО трябва да поемат по-голяма отговорност за собствената си конвенционална отбрана.

Част от способностите ще бъдат преместени

Американският министър на отбраната не остави съмнение, че Вашингтон разглежда реално вариант за прехвърляне на военни ресурси от Европа.

„Някои от тези способности ще бъдат преместени другаде - или обратно у дома, или на друга позиция в Западното полукълбо“, заяви Хегсет.

Той не уточни кои подразделения попадат сред възможните кандидати за преместване, нито колко военнослужещи може да бъдат засегнати. Затова засега не става дума за обявено изтегляне, а за стратегически преглед, от който трябва да произлезе окончателното решение.

Шестмесечен преглед на американските сили

Пентагонът започна през юни шестмесечен анализ на военното присъствие на САЩ в Европа. Очаква се той да приключи през декември, като още в края на август стана ясно, че се разглеждат няколко различни варианта за бъдещото разполагане на американските сили.

Това превръща следващите месеци в ключови за американската военна архитектура на континента. Съюзниците следят внимателно процеса именно защото в зависимост от избрания вариант той може да означава промяна в числеността, местоположението или задачите на американските подразделения.

Европа трябва да поеме повече

Хегсет обвърза възможното преразпределение с по-широката стратегия на Вашингтон за промяна на баланса в НАТО. Според американската страна европейските държави трябва да поемат по-голям дял от отговорността за конвенционалната защита на континента.

Това не означава автоматично отказ на САЩ от ангажиментите към НАТО, но показва посоката, в която Пентагонът разглежда бъдещото си военно присъствие - повече способности да бъдат освобождавани за други стратегически направления, докато европейските съюзници укрепват собствените си армии.

Новият фокус е Западното полукълбо

Една от възможните дестинации за част от освободените сили е Централна и Южна Америка. Вашингтон възнамерява да разшири военното си присъствие и партньорствата в региона, като един от основните акценти са операциите срещу наркокартелите.

Хегсет посочи Еквадор, Хондурас, Гватемала и Панама сред държавите, с които САЩ развива партньорства. Така промяната не се свежда единствено до намаляване на ресурси в Европа, а до по-широко пренареждане на американските военни приоритети.

80 000 американски военни остават под лупа

Мащабът на сегашното присъствие прави прегледа особено важен. Около 80 000 американски военнослужещи са разположени в Европа, където САЩ поддържа бази, авиационни, сухопътни и други способности.

Засега Хегсет не е обявил колко от тях могат да бъдат засегнати, нито дали ще бъдат премахвани цели формирования. Окончателното решение се очаква след приключването на анализа, но заявлението му вече дава ясен сигнал - Вашингтон е готов да пренареди част от военната си тежест извън Европа.