Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри обвинения срещу Иран по време на продължаващата пресконференция в Белия дом. Американският лидер заяви, че Техеран не проявява искрено желание за прекратяване на войната и се опитва да постигне споразумение, което Вашингтон няма да приеме. Тръмп използва изключително остър език, обвинявайки иранските власти, че от десетилетия заблуждават международната общност. Той обвърза развитието на преговорите и с очакваното понижение на цените на горивата.

Искаме истинска сделка, а не фалшива

"Те искат да сключат сделка, но не искат да сключат сделка, която е приемлива за мен", заяви Доналд Тръмп.

"Искаме да сключим истинска сделка, а не фалшива сделка, каквито те правят от 51 години", подчерта американският президент.

Тръмп продължи с обвиненията, като настоя, че иранските власти не са действали добросъвестно в отношенията си със Съединените щати в продължение на повече от половин век.

"Вече не са 47. Става дума за 51 години. Те заблуждават хората вече 51 години", заяви той, използвайки в оригинала груб израз.

Президентът посочи този период, въпреки че Ислямската революция, довела до създаването на настоящата политическа система в Иран, се състоя през 1979 г. - преди 47 години.

Американският президент коментира и поевтиняването на бензина през последния период, което представи като положително развитие на фона на войната с Иран.

Той изрази увереност, че цените ще продължат да падат и понижението ще бъде още по-значително.

Тръмп обаче призна, че моментът, в който американските потребители ще усетят новото поевтиняване, зависи и от изхода на конфликта.

Според него това "зависи и от начина, по който ще уредим отношенията си с Иран".

Историческо пътуване до Азия

В началото на пресконференцията си в Белия дом Доналд Тръмп направи подробна равносметка на посещението си в Азия, което определи като изключително успешно. Американският президент отдели специално внимание на новия самолет, предоставен като подарък от Катар и използван като "Еър форс уан", с който е извършил продължителния полет.

"Той може да лети, без да се налага да спира за зареждане с гориво, а освен това полетът беше само с около четири часа по-кратък от предишния рекорд за най-дълъг президентски полет в историята", заяви Тръмп.

"Полетът продължи около 14 часа и половина, а обикновено това е 20-часов полет, който включваше спиране за зареждане с гориво. Винаги включваше спиране за гориво. Това само показва, че новата техника е по-добра от старата. Това е невероятен самолет, Китай беше много впечатлен, Русия беше много впечатлена, а и аз съм много впечатлен", разказа американският президент пред журналистите.

Тръмп представи и резултатите от дипломатическите и икономическите си разговори в Азия. Той подчерта, че само за четири дни е провел множество срещи на най-високо равнище и е постигнал нови споразумения, които според него укрепват международните позиции на САЩ.

"За четири дни се срещнах с повече от 20 световни лидери, осигурих две нови търговски споразумения - и още около 10 предстоят съвсем скоро - участвах в четири големи международни срещи на върха, потвърдих съюзническите отношения на Америка в целия регион и допринесох за каузата на мира и сигурността по света", заяви Тръмп.

Американският президент постави специален акцент върху икономическата и дипломатическата тежест на Вашингтон по време на преговорите.

"Съединените щати започнаха това пътуване от позицията на несравнима икономическа и дипломатическа сила", подчерта той.

Огромни данъци за центрове за данни извън САЩ

Доналд Тръмп обяви ново намерение, което може да засегне сериозно американските технологични компании. По време на пресконференцията в Белия дом президентът заяви, че ще наложи огромни данъчни тежести на дружествата, които изграждат центрове за данни извън Съединените щати.

"Няма да позволяваме центрове за данни да се изграждат в други държави", заяви Тръмп.

Той предупреди, че американските компании, които решат да инвестират в подобни съоръжения зад граница, ще бъдат изправени пред "огромен данък".

Президентът не представи подробности за планираните ограничения и призна, че все още не е запознал дори собствените си сътрудници с намерението си.

Същевременно Тръмп призова американците да подкрепят изграждането на центрове за данни в своите общности, но да настояват инвеститорите да предоставят финансови ползи за местните жители.

"Трябва да се възползвате от центровете за данни. Накарайте ги да ви плащат, да плащат на вашата общност, но не ги спирайте", подчерта американският президент.

Признание за изборното поражение на републиканците

По време на пресконференцията президентът се върна и към поражението на Републиканската партия на междинните избори. Той заяви, че резултатите щели да бъдат съвсем различни, ако самият той е участвал пряко в надпреварата.

Според Тръмп избирателите не са получили достатъчно убедителна информация за икономическите успехи на неговото управление, включително за плановете на автомобилните производители да разширяват дейността си в САЩ.

"Не мисля, че успяхме да предадем това послание преди изборите, но жалко", заяви той.

Американският президент отправи критики и към Републиканската партия, която преди изборите контролираше и двете камари на Конгреса.

"Хората смятаха, че Републиканската партия не се отнесе добре с мен, защото не успя да приеме нещата, които исках", каза Тръмп.

По думите му липсата на достатъчна законодателна подкрепа за президентските му приоритети е затруднила републиканците да убедят избирателите в резултатите от управлението.

Нови търговски сделки с Тайланд и Филипините

Доналд Тръмп обяви, че по време на азиатската си обиколка е подписал търговски споразумения с Тайланд и Филипините, които предвиждат значително намаляване на митата върху американските стоки. Президентът представи договореностите като важен успех за американската икономика и особено за земеделските производители, които според него ще получат нови възможности за износ.

По думите му споразумението с Тайланд предвижда пълно премахване на митата върху американските продукти, както и отстраняване на нетарифните бариери пред търговията. Тръмп заяви още, че Тайланд планира ежегодно да закупува американска селскостопанска продукция на стойност 2,6 милиарда долара.

"Нашите фермери са сред големите печеливши от това пътуване", подчерта американският президент.

Договореностите с Филипините също са насочени към разширяване на американския износ. Според представената от Тръмп рамка целта е да бъде премахнат търговският дефицит на САЩ с азиатската държава чрез намаляване на филипинските мита и увеличаване на покупките на американски стоки.

Президентът посочи, че Вашингтон също ще направи определени отстъпки, но не разкри какви точно ще бъдат те.

"Ще направим нещата малко по-удобни за тях, но те трябва да купуват всичко на 100 процента", заяви той.

В тази връзка Тръмп отправи и критики към Организацията на обединените нации, като се оплака, че не е получил никакво съдействие от световната организация.

"Не получих никаква помощ от ООН. Дори едно телефонно обаждане. Но няма проблем. Не се нуждая от тях", заяви американският лидер.

Си Цзинпин го посрещнал лично на летището

Американският президент отдели специално внимание и на посрещането си в Китай, като представи жеста на китайския лидер Си Цзинпин като доказателство за уважението на Пекин към Съединените щати. По думите му китайският президент лично го е приветствал на летището в Шънджън, когато е слязъл от президентския самолет "Еър форс уан".

"Навсякъде, където отидох по време на това пътуване, и с всеки лидер, с когото се срещнах, беше ясно, че Америка отново е уважавана както никога досега. Ние сме уважавани", заяви Тръмп.

"За мен беше голяма чест, че президентът Си посрещна нашата страна - не мен, а нашата страна - при самолета. Нещо, което никога преди не е правил. Това означава, че той уважава нашата страна", подчерта американският президент.

Тръмп използва случая, за да отправи и поредната си нападка срещу своя предшественик Джо Байдън.

"Сънливия Джо не го посрещна при самолета, това мога да ви кажа", заяви той.

Байдън обаче не е посещавал Китай по време на президентския си мандат.

Посрещането в Шънджън е било предшествано от подобен жест от американска страна. През септември Тръмп лично е приветствал Си Цзинпин при пристигането му във Вашингтон, което също е било необичайна стъпка в дипломатическия протокол.

Американският президент многократно е изтъквал специалното внимание и тържествените церемонии, с които китайските домакини го посрещат при посещенията му. Според него подобни жестове показват не само отношението на Пекин към Вашингтон, но и близките лични отношения, които твърди, че е изградил със Си Цзинпин.