Американското разузнаване е получило тревожни данни, че Иран разработва планове за възможни нападения срещу високопоставени представители на администрацията на президента Доналд Тръмп с използване на радиоактивна "мръсна бомба" или химическо оръжие във Вашингтон. Информацията е разкрита от Си Ен Ен, като телевизията се позовава на седем американски служители, запознати с разузнавателните сведения.

Според двама от източниците предполагаемите планове съдържат конкретни цели и места за нападение, което е предизвикало спешни разговори между американските служби за сигурност. Белият дом обаче подчертава, че към момента няма достоверни данни за непосредствена заплаха срещу територията на САЩ.

Службите засилват охраната, министър е преместен във военен обект

Получените сведения са накарали американските власти да проведат няколко срещи през последната седмица, посветени на възможните действия за предотвратяване на нападение. Според Си Ен Ен заплахите, свързвани с Иран, вече са довели до промени в мерките за сигурност на високопоставени представители на администрацията. Секретната служба е преместила министъра на финансите Скот Бесънт във военен жилищен обект, за да осигури допълнителната му защита.

Източниците на телевизията уточняват, че американските служби все още не са единодушни дали Техеран разполага с необходимите възможности и хора за осъществяване на подобна операция. Според разузнавателните оценки иранската страна може да разработва различни сценарии за евентуални действия, без да е взето окончателно решение за нападение.

Американското разузнаване е прихванало и сведения, според които Иран твърди, че разполага със складирани на територията на САЩ материали, които биха могли да бъдат използвани за изработването на взривни устройства. Достоверността на тази информация остава предмет на спорове между американските служители. Част от тях допускат, че подобни материали може да са били внесени и укрити преди години.

Радиоактивната бомба поражда опасения за тежки последствия

Предполагаемото използване на "мръсна бомба" предизвиква особено безпокойство заради възможността радиоактивни вещества да бъдат разпръснати в населени райони. За разлика от ядреното оръжие, подобно устройство не предизвиква ядрена експлозия, а използва обикновен взрив за разпространяване на радиоактивен материал. Според експерти, цитирани от Си Ен Ен, непосредствените жертви при подобно нападение вероятно биха били причинени основно от самия взрив, но замърсяването може да създаде продължителни рискове за здравето и да наложи ограничения за достъп до засегнатите райони.

Американските служби от години следят предполагаеми ирански заговори срещу действащи и бивши представители на правителството. През 2024 г. беше разкрит и предполагаем план за поръчково убийство на Доналд Тръмп. Досегашните опасения бяха свързани предимно с възможни нападения срещу американски представители при пътуванията им в чужбина, докато новите сведения засягат потенциални действия в самата американска столица.

Още на 23 октомври директорът на Националното разузнаване Джей Клейтън предупреди държавния секретар Марко Рубио, че Иран значително е засилил предполагаемите си усилия за нападения срещу американски граждани и служители зад граница. Според меморандума, за който съобщиха Ройтерс и Фокс нюз, подготовката на някои от тези предполагаеми заговори е достигнала напреднал етап в Близкия изток и други държави.

Техеран отхвърли обвиненията, Вашингтон следи и заплахи срещу военните

Иранската мисия в ООН категорично отхвърли твърденията, че страната подготвя използване на химическо оръжие. Нейният представител заяви, че Техеран смята подобни нападения за абсолютно недопустими и определя разпространяваните обвинения като неверни и измислени. Иранската страна обаче не даде конкретен отговор на сведенията за предполагаем план с радиоактивна бомба.

Паралелно с опасенията за Вашингтон американското разузнаване следи и информация за възможно използване на химическо оръжие срещу американски военнослужещи в Близкия изток. Според двама служители, цитирани от Си Ен Ен, това е наложило отделна подготовка за защита на дипломатическия и разузнавателния персонал в региона. Обсъжда се осигуряването на допълнително оборудване и обучение при евентуално химическо нападение.

Новите сведения идват на фона на продължаващия военен конфликт между САЩ и Иран и блокадата, наложена от Вашингтон. Преговорите за прекратяване на бойните действия и възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток засега не са довели до споразумение. Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че войната може да приключи сравнително скоро, но американските служби продължават подготовката си за възможна ескалация.

В същото време говорителят на Белия дом Лорън Бис увери, че администрацията следи всички потенциални заплахи, но към момента не разполага с достоверна информация за непосредствена опасност за страната. Управлението на директора на Националното разузнаване отказа да коментира конкретните разузнавателни сведения.