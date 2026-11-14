Извънредно положение в САЩ! Спряха всички полети

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) разпореди безпрецедентно пълно спиране на излитанията на всички летища в страната. Извънредната мярка беше въведена в петък следобед местно време „поради извънредни обстоятелства и от съображения за безопасност“ и остави хиляди пътници блокирани по терминалите в навечерието на уикенда.

Причините за блокадата

Министърът на транспорта Шон Дъфи съобщи, че заповедта е издадена заради сериозен комуникационен проблем, който е засегнал всички регионални центрове за контрол на въздушното движение в Националната система за въздушното пространство. В официалното уведомление на FAA се посочват смущения в радиочестотите, а вътрешни съобщения на авиокомпании до екипажите сигнализират за проблеми с комуникационните и радарните системи. Инцидентът идва на фона на дългогодишни предупреждения за остарялата техника в американския авиоконтрол - само преди броени дни администрацията на президента Доналд Тръмп поиска от Конгреса 30 милиарда долара за цялостна модернизация на системата.

Мащабът на кризата

Забраната блокира всички вътрешни и международни самолети, които тепърва трябва да излетят от американска територия. По данни на платформата за проследяване на полети FlightAware сривът вече е довел до закъснението или отмяната на близо 7000 полета. Според Flightradar24 в момента на въвеждане на забраната във въздуха са се намирали около 3100 самолета, на които е позволено да завършат полетите си и да кацнат безопасно, докато входящите международни полети се обработват индивидуално от диспечерите.

Кога се е случвало за последен път

Пълното затваряне на американското въздушно пространство за излитащи самолети е изключително рядка мярка и се прилага едва за трети път в историята на страната. Последният подобен случай беше през януари 2023 г., когато срив в системата за уведомяване на пилотите (NOTAM) спря трафика за близо два часа. Преди това всички полети в САЩ бяха приземени единствено след терористичните атаки на 11 септември 2001 г.

Прогнозата

Техническите екипи на FAA продължават да разследват повредата, но властите все още не се ангажират с конкретен час за възстановяване на полетите. Авиационни експерти предупреждават, че дори техническият проблем да бъде отстранен в рамките на следващите часове, хаосът по летищата ще продължи поне до края на уикенда. Причината е т.нар. „ефект на доминото“ - принудителният престой на земята изчерпва максимално допустимите работни часове на пилотите и кабинния състав и размества графиците на хиляди машини, което ще наложи масови пренареждания и нови отмени на полети през следващите дни.