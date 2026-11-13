Тръмп с нова закана към Куба. Готов е да използва армията

Американският президент Доналд Тръмп не изключи военна операция срещу Куба и обяви, че иска да реши въпроса с комунистическото управление на острова преди края на мандата си през януари 2029 г. В интервю за радиоводещия Хю Хюит той заяви, че би обмислил дори кратка военна кампания, ако това се окаже необходимо. Думите му предизвикаха внимание в американските медии на фона на засилващия се натиск върху Хавана. Тръмп посочи държавния секретар Марко Рубио като ключова фигура в американската политика към Куба.

Тръмп: Бих обмислил военна операция

„Искам да приключа с въпроса за Куба, преди да си тръгна“, заяви Тръмп в интервюто за предаването на Хю Хюит, излъчено на 12 ноември. Водещият го попита дали би наредил военна намеса за освобождаването на Куба от комунистическото управление. Президентът първоначално не даде пряк отговор, но заяви, че администрацията му наблюдава внимателно случващото се на острова.

„Страната се намира в много тежко положение. По същество това е провалено място, държава или както искате го наречете. Провалила се е и ние следим ситуацията“, каза Тръмп.

След това Хюит зададе още по-конкретен въпрос - дали президентът би одобрил ограничена военна операция, продължаваща около седмица. „Бих го обмислил, със сигурност, да“, отговори Тръмп, цитиран от Блумбърг и американското издание „Хил“.

Президентът не обяви решение за използване на сила, нито представи конкретен военен план. Той обаче подчерта желанието си да постигне промяна в Куба преди приключването на втория си мандат.

Марко Рубио получава ключова роля

Тръмп отдели специално внимание на държавния секретар Марко Рубио, чиито родители са кубински емигранти. „Имаме много добър, талантлив човек за Куба на име Марко. Марко Рубио, чиито родители са от Куба, както вероятно знаете. Той много би искал да го направи“, заяви американският президент.

По думите му целта е да бъдат подкрепени кубинците, напуснали родината си заради политическите репресии. Тръмп изтъкна и подкрепата, която получава сред избирателите от кубински произход във Флорида.

През последните месеци Вашингтон значително засили натиска върху Хавана. На 5 ноември американските власти обявиха нови санкции, насочени към електрониката, производството, морския транспорт и технологичния сектор на Куба, съобщи Ройтерс. Ограниченията обхващат и организации, свързани с доставките на петрол и кубинските военни структури. Администрацията обвинява Хавана, че поддържа тесни отношения с Русия и Китай, които според Вашингтон представляват заплаха за американската национална сигурност.

Куба затъва в тежка криза

Икономическото положение на острова продължава да се влошава. Населението от около 9,4 милиона души е изправено пред тежък недостиг на горива, продължителни прекъсвания на електрозахранването и затруднения при осигуряването на храни и лекарства.

В специален репортаж на предаването „60 минути“ на CBS News от 1 ноември беше показано как американските ограничения върху петролните доставки задълбочават хуманитарната криза. Проблемите се утежняват и от остарялата енергийна инфраструктура на страната.

По-рано Блумбърг съобщи, че администрацията на Тръмп е поставила основния акцент върху икономическия натиск и санкциите, вместо върху непосредствена военна операция. Новото изявление на президента показва, че той продължава да разглежда и възможността за използване на американските въоръжени сили.