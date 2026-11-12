„Тейлър Суифт на технологиите“ падна от върха: как любовни афери свалиха шефа на Nvidia

Дженсън Хуанг, известен с черното си кожено яке, което неизменно носеше на срещите с акционерите, изглеждаше човек, постигнал всичко. Лидерите на САЩ и Китай се надпреварваха за вниманието му, инвеститорите го боготворяха, а обществеността го възприемаше като предан съпруг и баща. Но личният живот, който водеше със свободата на рокзвезда, в крайна сметка го принуди да подаде оставка.

63-годишният Хуанг е женен от 1985 г. – много преди да основе Nvidia, компанията, която го изстреля сред най-големите звезди на технологичния свят.

Известен е като работохолик и взискателен ръководител, който поставя изключително високи изисквания към служителите си. Сред тях са и собствените му деца, издигнали се до ръководни позиции в компанията.

Но през последната седмица репутацията му претърпя стремителен срив. Разкритията за извънбрачните му отношения поставиха под съмнение неговата преценка и способността му да съсредоточи вниманието си върху бизнеса.

В четвъртък Хуанг подаде оставка след последователното разкриване на две любовни афери.

Първата – връзка с бизнесдама, за която се твърди, че е китайски шпионин – отекна по целия свят и предизвика сериозно безпокойство сред инвеститорите.

В сряда последваха публикации, че технологичният магнат е имал интимни отношения и със своя колежка от Nvidia.

Напускането му създава допълнителна несигурност на световните фондови пазари, които и бездруго преживяват сътресения през последните седмици. Nvidia има ключово значение за американската надпревара с Китай за технологично лидерство.

Човекът, без когото революцията на изкуствения интелект би изглеждала различно

Дженсън Хуанг може и да не е толкова разпознаваем за широката публика, колкото Илон Мъск или Марк Зукърбърг.

Но влиянието му върху технологичната индустрия, особено върху стремителното развитие на изкуствения интелект през последните три години, може да се окаже дори по-значимо.

Nvidia господства на пазара на микрочиповете, които осигуряват изчислителната мощ за новите технологии.

Въпреки последните събития компанията все още се оценява на близо 4 трилиона долара – около 3,02 трилиона британски лири. Тя е в центъра на технологичното съперничество между САЩ и Китай, двете водещи икономически и технологични сили в света.

Хуанг се радваше на изключителен достъп до най-високите етажи на политическата власт. Вниманието му търсеха както американският президент Доналд Тръмп, така и китайският държавен глава Си Дзинпин.

Забележителният му възход му спечели прозвището „Тейлър Суифт на технологиите“.

Според индекса на милиардерите на Bloomberg състоянието му се оценява на 145 милиарда долара.

Макар да предпочита изцяло черните облекла и да подхожда с чувство за хумор към презентациите пред инвеститори, Хуанг от години полага усилия да се представя и като семеен човек – олицетворение на американската мечта.

От Тайван до върха на Силициевата долина

Дженсън Хуанг е роден в Тайван през 1963 г.

Когато е на девет години, семейството му се премества на западното крайбрежие на Съединените щати.

Завършва електроинженерство в Университета на щата Орегон, а впоследствие получава магистърска степен по същата специалност от Станфордския университет.

Именно по време на следването си се запознава с бъдещата си съпруга Лори Милс.

Двамата са партньори по лабораторни упражнения, а през 1985 г. сключват брак – осем години преди Хуанг да основе Nvidia.

Имат две деца – Мадисън и Спенсър, които днес заемат високи позиции в компанията на баща си.

Първоначално Nvidia се утвърждава като един от основните производители на компютърни чипове и електронни компоненти за видеоигри.

По-късно компанията поема в съвсем нова посока.

Днес нейните процесори са сред основните технологии, които захранват бързо развиващите се системи за изкуствен интелект.

Хуанг неведнъж е определял изкуствения интелект като „нова индустриална революция“, сравнима с появата на електричеството.

Nvidia е втората най-скъпа компания в света, а сред клиентите ѝ са някои от най-големите корпорации на планетата – Google, Meta, Amazon, Microsoft, SpaceX, Tesla, OpenAI и Anthropic.

Всички те влагат огромни средства в продуктите на Nvidia.

Затова не е изненадващо, че по време на неотдавнашна среща на върха, посветена на изкуствения интелект в Белия дом, Хуанг е избран измежду 42-ма участници да застане непосредствено до президента.

От другата страна на Тръмп е Илон Мъск – още един технологичен магнат, с когото американският държавен глава поддържа известни близки отношения.

„Визионер като Стив Джобс, но и безпощаден началник“

„Дженсън Хуанг е технологичен визионер от мащаба на Стив Джобс“, казва пред BBC Стивън Уит, автор на книгата Thinking Machine – биография на основателя на Nvidia.

Той сравнява Хуанг с покойния ръководител на Apple и подчертава, че именно предприемачът от тайвански произход има решаваща заслуга за създаването на хардуера, който днес свързваме с изкуствения интелект.

Уит описва Хуанг като изключително взискателен началник, който тласка служителите си до предела на възможностите им.

Според биографа бившият ръководител на Nvidia безспорно е изключително интелигентен човек и компютърен специалист от световна величина.

Но в характера му има и „известна доза арогантност“, както и склонност към самозаблуда, смята Уит.

Писателят отбелязва, че Хуанг е полагал огромни усилия да изгради публичния си образ на отдаден на семейството мъж.

Това било изключително важно за него.

„Той хвали съпругата си и винаги говори за нея с голямо възхищение“, разказва биографът.

Според него последствията от подобни разкрития биха били тежки за всяко семейство.

Но при човек, който толкова старателно е изграждал репутацията си на семеен мъж и държи децата си толкова близо до себе си, ударът е особено силен.

Първият скандал: любовна връзка с предполагаем китайски шпионин

Първите разкрития се появяват на 29 октомври във вестник „Ню Йорк Таймс“.

Изданието съобщава, че Хуанг е имал връзка с Алис Хуанг – бизнесдама, с която нямат роднинска връзка въпреки еднаквите фамилии.

Тя е свързана с базираната в Сингапур компания Megaspeed.

Американски представители твърдят, че жената е свързана с китайските разузнавателни служби.

Това подозрение веднага поражда опасения за сигурността на информацията, до която би могла да има достъп чрез близостта си с ръководителя на Nvidia.

Твърденията за шпионска дейност обаче не представляват установен от съда факт.

След публикациите Хуанг признава, че е бил „неверен“ на съпругата си, и се извинява за болката, която е причинил на семейството си.

Въпреки скандала Доналд Тръмп първоначално застава зад него.

Американският президент го определя като „почтен“ човек.

Подкрепа за оставането му начело на Nvidia изразяват и други влиятелни личности от индустрията на изкуствения интелект.

Втората афера се оказа решаваща

В сряда обаче избухва нов скандал.

Появяват се публикации, че Хуанг е имал интимна връзка и с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на Nvidia, отговаряща за здравеопазването.

Тя работи в технологичната компания от 18 години.

Разкритията водят до заседание на борда на директорите, последвано от съобщението, че Дженсън Хуанг напуска поста си.

На 12 ноември Nvidia потвърждава, че нейният съосновател се оттегля като главен изпълнителен директор, президент и член на борда.

За временно изпълняващ длъжността главен изпълнителен директор е назначена Колет Крес, досегашен финансов директор.

Компанията започва търсене на постоянен наследник, като ще разглежда както вътрешни, така и външни кандидати.

Така след 33 години начело на Nvidia Дженсън Хуанг се разделя с компанията, която превърна от производител на графични процесори в един от стълбовете на световната технологична икономика.