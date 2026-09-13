Мария Габриел похвали България пред американски инвеститори
Тя се срещна в Лос Анджелис с бизнес делегация от щата Юта и представители на българската IT индустрия от Силициевата долина
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Тя се срещна в Лос Анджелис с бизнес делегация от щата Юта и представители на българската IT индустрия от Силициевата долина
Напуска я гигантът Hewlett Packard Enterprise
Технологичният предприемач Кумар Малавили през 2004 г. купува две парчета земя в Лос Алтос Хилс в Силициевата долина, Калифорния. Там той построява ме...