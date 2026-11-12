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Путин стана дядо за четвърти път? Тайна около раждането на малкия Адриан

Синът на Катерина Тихонова е роден през август 2025 г., но според разследващи журналисти е регистриран едва 11 месеца по-късно. Детето носи фамилията на майка си, а за негов баща се сочи балетистът Игор Зеленски

Путин стана дядо за четвърти път? Тайна около раждането на малкия Адриан
12 ное 26 | 22:12
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Руският президент Владимир Путин вероятно е станал дядо за четвърти път. По-малката му дъщеря Катерина Тихонова е родила момче на име Адриан, съобщава руското разследващо издание „Агентство“, позовавайки се на изтекли данни от гражданските регистри.

Според документите детето е родено на 15 август 2025 г. в Централната клинична болница в Москва, известна като Кремълската болница.

Любопитното е, че раждането е регистрирано официално едва на 10 юли 2026 г. – почти 11 месеца по-късно. Руското законодателство предвижда родителите да заявят раждането на дете в срок до един месец.

Причините за необичайното забавяне остават неизвестни.

Според разследващите журналисти момчето носи фамилията Тихонов – същата, която използва майка му, а за негов предполагаем баща се сочи известният балетист и хореограф Игор Зеленски, бивш ръководител на Баварския държавен балет в Мюнхен.

Изданието уточнява, че е открило документа само в една от системите с изтекли данни. При сравнение с други записи журналистите не са установили признаци на фалшификация. Информацията обаче не е потвърдена официално от семейството.

Семейните тайни на Кремъл

Владимир Путин традиционно избягва да говори за личния живот на дъщерите и внуците си. Двете му дъщери от брака с Людмила Путина са Мария Воронцова и Катерина Тихонова, макар руският президент рядко да ги назовава публично.

През юни 2025 г. той за първи път спомена, че има внучка, която изучава китайски език с помощта на възпитателка от Пекин.

Според журналистически разследвания става дума за по-голямото дете на Катерина Тихонова и Игор Зеленски.

В миналото руски и международни медии съобщаваха и за други предполагаеми деца на президента, включително от отношенията му с бившата гимнастичка Алина Кабаева и Светлана Кривоногих. Кремъл не е потвърдил тези твърдения.

Ако новите сведения за малкия Адриан се потвърдят, той ще бъде четвъртото известно внуче на руския президент.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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