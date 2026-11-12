Два коня се качиха на градски автобус. Шофьорът ги пусна

Двама необичайни пътници се качиха на градски автобус в американския град Детройт и предизвикаха истинска сензация. Вместо да чакат на спирката, два оседлани коня преминаха през салона на превозното средство и слязоха през задната врата, сякаш това е най-обикновената им ежедневна разходка.

Случката се разиграла на 7 ноември на улица „Севън Майл“, близо до кръстовището със „Страсбърг“. Автобусът бил спрял, когато двама мъже се приближили с конете си. Шофьорът дори спуснал платформата, предназначена за пътници с инвалидни колички, за да могат животните да се качат.

Кратката им поява в градския транспорт е заснета от Елесия Дрю, която минавала с автомобила си наблизо.

Гледката я оставила смаяна. Впоследствие тя разказала пред местната телевизия WXYZ, че първата ѝ мисъл била за хората в автобуса и за това какво би станало, ако някой от конете реши да се облекчи вътре.

Видеото бързо се разпространи в социалните мрежи и породи съмнения дали не е създадено с изкуствен интелект. Телевизия CBS Detroit обаче проверила метаданните на записа и потвърдила, че той е автентичен. От общината също удостовериха, че случката действително се е състояла.

„Автобусите са станали по-малки“

Скоро станало ясно и кой стои зад необичайната разходка.

Това е Джордан Уилямс, съосновател на организацията Urban City Cowboys, която популяризира конната езда сред жителите на Детройт.

В събота той участвал в благотворителна инициатива, по време на която деца имали възможност да яздят коне. След края на събитието забелязал приближаващия автобус и решил да заснеме забавно видео.

По думите му шофьорът първоначално се изненадал от необичайните пътници. Двамата разменили няколко думи през отворената врата, след което Уилямс и неговият придружител повели животните през автобуса.

Оказало се, че това далеч не е първото подобно приключение за конете.

„Били сме по „Джеферсън“, „Чалмърс“, „Конърс“, а сега и по „Севън Майл““, разказал Уилямс пред WXYZ.

И добавил с усмивка, че автобусите сякаш са станали по-малки отпреди. После допуснал, че може би самият той е пораснал.

Каубои сред небостъргачите

Зад шегата, обяснява Джордан Уилямс, стои и по-сериозна идея.

Той иска да привлече внимание към общността на чернокожите каубои в Детройт – хора, които отглеждат коне, организират езда и се опитват да създадат повече възможности за занимания на децата.

Уилямс се включил в тази дейност преди години, когато започнали да затварят младежки центрове и места за спорт и отдих в града.

Според него конната езда може да бъде начин младите хора да прекарват времето си смислено, да изграждат увереност и да откриват нови интереси.

Затова той приема необичайната поява в автобуса и като възможност повече хора да научат за градската каубойска култура.

Транспортните власти не се засмяха

Ръководството на градския транспорт в Детройт обаче не прие случая толкова весело.

От транспортната служба DDOT потвърдиха, че са започнали проверка, тъй като допускането на два коня в автобус противоречи на правилата и може да изложи пътниците на риск.

Според действащите изисквания в превозните средства се допускат само животни, обучени да помагат на хора с увреждания. Те трябва да бъдат под постоянен контрол и не могат да заемат пътнически места.

Представители на общината съобщиха, че са установили кой шофьор е управлявал автобуса по време на случката.

Засега не е обявено дали ще има дисциплинарни мерки.

Самият Джордан Уилямс се надява властите да приемат случилото се с чувство за хумор.

Той дори отправи покана към служителите на градския транспорт да посетят родео, за да се запознаят отблизо с конете и техните ездачи.