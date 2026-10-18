Истински Мечо Пух нахлу в библиотека за мед! И то точно на 100-ия му рожден ден

На 14 октомври 1926 г. на бял свят се появява един от най-обичаните литературни герои – Мечо Пух. Точно сто години по-късно истинска мечка решава да отбележи юбилея по начин, който би накарал самия Алън Милн да се усмихне. Влиза в библиотека. Намира меда. И го изяжда.

Случката се разиграва в град Мамът Лейкс, Калифорния, а записите от охранителните камери бързо превръщат неканения посетител в интернет знаменитост.

Най-забавното? Мечката не се задоволява само със закуската. След нея спокойно разглежда новите заглавия, минава покрай информационното бюро и напуска библиотеката, без да събори рафтовете или да повреди книгите.

Читател с козина пристигна четири часа преди отварянето

Било около 6:10 ч. сутринта, когато черна мечка проникнала в библиотеката в Мамът Лейкс, част от мрежата на обществените библиотеки в окръг Моно.

До отварянето за посетители оставали близо четири часа. Персоналът още не бил пристигнал.

Животното обаче имало собствен план за сутринта. Вместо да се насочи към книгите, първо открило запасите с храна на служителите.

Менюто включвало фъстъчено масло, няколко чашки с праскови, шепа бисквити и, разбира се, буркан с мед.

Трудно е човек да измисли по-подходящ начин за отбелязване на стогодишнината на литературен герой, прочут с ненаситната си любов към сладкото лакомство.

Първо медът, после литературата

След като приключила със закуската, мечката решила да опознае мястото.

Камерите я заснели как се разхожда между рафтовете, разглежда секцията с новите издания и инспектира информационното бюро.

Накрая сама намерила изхода и си тръгнала, преди служителите да пристигнат.

Библиотеката останала невредима. Нито един рафт не бил преобърнат, нито една книга – повредена.

Имало само една липса.

От библиотеката отбелязали с чувство за хумор, че бурканът с мед така и не бил върнат.

Директорът на библиотеките Йозеф Боп също не пропуснал случая за усмивка.

Той обяснил, че макар институцията да приветства ентусиазираните посетители и да разбира вълнението около стогодишнината, лакомствата не са част от фонда, който може да се взема назаем.

Търсел ли е Мечо Пух собствената си книга?

От образователната служба на окръг Моно, която разпространила записите, се пошегували, че новият посетител вероятно е издирвал екземпляр от „Мечо Пух“.

Нарекли го дори с игрива комбинация от английските думи за библиотекар и мечка – Li-BEAR-ian.

Съвпадението с юбилея наистина е забележително.

На 14 октомври 1926 г. излиза първото издание на „Мечо Пух“ от британския писател Алън Александър Милн. Илюстрациите са дело на Ърнест Хауърд Шепърд.

Книгата представя света на Стоте акра гора, където живеят мечето с неизчерпаем апетит за мед, Прасчо, Йори, Бухала и останалите незабравими герои.

Един век по-късно историите на Милн продължават да радват поколения читатели. А една истинска мечка неволно им подари юбилейна сцена, която би стояла чудесно в нова глава от приключенията на Пух.

По случай годишнината библиотеките в окръг Моно канят посетителите да вземат книга за Мечо Пух или други заглавия, посветени на мечките. Мрежата разполага със седем филиала.

Поканата обаче изрично е само за хора.

Забавната история има и важно предупреждение

Въпреки комичната случка от библиотеката напомнят, че мечките в района на Мамът Лейкс са диви животни, а не добродушни литературни герои.

Местните жители и туристите трябва да спазват безопасно разстояние, никога да не се приближават до мечки и да не ги хранят.

Препоръчва се хранителните отпадъци да се съхраняват в контейнери, защитени срещу мечки, а автомобилите да бъдат оставяни със затворени прозорци и заключени врати.

При среща с мечка хората могат да уведомят полицията в Мамът Лейкс, а при спешна ситуация – да потърсят помощ на телефон 911.