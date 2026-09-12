„BEYOND RULES“ среща фотографията и живописта в Бургас
„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода
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„Beyond Rules“ изследва различни художествени подходи към темите за идентичността, паметта, грижата и вътрешната свобода
Дълбоко вярвам, че вървим към една голяма историческа справедливост, заяви министър Милошев
Момче разкри тайната как децата да заобичат книгите: „Без екрани!“
В навечерието на 24 май правим Голяма диктовка, казва директорът на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
Националната библиотека вади най-стария ръкопис на кирилица
Ръководството на библиотеката благодари сърдечно за дарението - най-хубавия коледен подарък
В специалната библиотека са публикувани над 170 урока, които до 30 ноември ще се състезават за вота на потребителите
Сезонът започва с първата дигитална библиотека и реставрирана фасада
Към момента няма помещения, които да не се ползват, но има такива, които са с тежки поражения от течове
Дискусията беше посветена на трансформацията на обществените пространства
Премиерът откри реновираната съкровищница на университета
Регионална библиотека "Дора Габе" в Добрич започна реализирането на дейностите по проект към Министерството на културата
Каква е програмата
Потребителите на телекома вече могат да се потопят в света на аудиокнигите
Също така коментира шансовете за кабинет
Опустошителен пожар пламна в детския отдел на библиотеката в Кубрат
Изразяват недоволството си в навечерието на 24 май
В науката е доказано, че съществуват 50 преписа и добавки към "История славянобългарска"
“Книгата е паметта на времето”, каза кандидатът на ГЕРБ
Спорът е бил кой от тях да насочи читател.