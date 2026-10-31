Грижат се за 240 вида животни, а получават почти минимални заплати: протест в Софийския зоопарк

Хората, които всеки ден се грижат за дивите животни в Софийския зоопарк, излизат на безсрочен протест. Причината са ниските възнаграждения и условията на труд, които според служителите не отговарят на отговорностите и рисковете в професията им.

Първата протестна акция е насрочена за днес, 31 октомври, от 12:30 до 13:00 часа пред централния вход на зоологическата градина.

В декларация до столичния кмет Васил Терзиев и Столичния общински съвет работещите настояват фондът за работна заплата на общинското предприятие да бъде увеличен с 50% през 2027 г. и с още 20% през 2028 г.

Отговорност за стотици животни срещу ниско заплащане

„Въпреки високата професионална отговорност, специфичните и рискови условия на труд и грижите за над 240 вида диви животни, възнагражденията на голяма част от служителите остават близки до минималните за страната“, се посочва в декларацията.

Работата в зоопарка далеч не се изчерпва с храненето и почистването на помещенията. Служителите наблюдават здравословното състояние и поведението на животните, полагат ветеринарномедицински грижи, поддържат местообитанията им и участват в програми за опазване на застрашени видове.

Част от задълженията им включват още образователна и научна дейност, работа с посетители и изпълнение на мерки за безопасност. Всичко това изисква специализирани знания, постоянна квалификация и готовност за работа в среда, която понякога крие сериозни рискове.

Според протестиращите ниските заплати вече създават опасност от напускане на опитни кадри и затрудняват привличането на млади специалисти.

Зоопаркът има амбициозен план за развитие, но кой ще го изпълни?

Служителите напомнят, че Софийската зоологическа градина има над 137-годишна история и е един от най-старите зоопаркове в Европа.

Приетият план за развитието ѝ до 2035 г. предвижда модернизация на инфраструктурата, по-добри условия за животните, разширяване на природозащитните програми и нови образователни инициативи.

Това обаче означава и повече работа, по-високи изисквания и необходимост от добре подготвени специалисти.

Според работещите без достойно заплащане изпълнението на тези цели ще става все по-трудно.

В декларацията си те подчертават, че инвестицията в служителите е пряко свързана с качеството на грижите за животните и с бъдещето на зоопарка.

Готвят и ефективна стачка

Протестът е организиран от работещи в общинското предприятие, членове на Националната федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“.

Те заявяват, че ще продължат действията си безсрочно, докато исканията им не бъдат изпълнени.

Паралелно с това започва подготовка за ефективни стачни действия.

Декларацията е подписана от председателя на федерацията Анелия Иванова.

Засега не се съобщава за промяна в режима на посещения на Софийския зоопарк.