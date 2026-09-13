Омбудсманът атакува в КС важни промени за заплатите и стажа
Какви нередности видя Делчева
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Какви нередности видя Делчева
Синдикатите предупреждават за отнемане на работнически права, а бизнесът твърди, че промяната ще ограничи сивата икономика
Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев
София. 7 октомври е Световен ден за достоен труд. Денят се чества от 2008 година по инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите с подкреп...
София. Великобритания няма да ограничава възможността на български и румънски граждани да работят в страната, съобщиха от британското посолство в Софи...