Четири ключови закона на масата: Решават за трудови и социални права

Представители на правителството, работодателските организации и синдикатите се събират днес на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, за да обсъдят четири законопроекта, засягащи трудовите, социалните и здравните права на гражданите.

В дневния ред са включени предложения за промени в Кодекса на труда, както и два законопроекта за изменения в Кодекса за социално осигуряване. Ще бъдат разгледани и промени в Закона за здравното осигуряване. Всички предложения са внесени от народни представители от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Националният съвет за тристранно сътрудничество е основният форум за диалог между държавата, бизнеса и работниците по въпроси, свързани със социалната и икономическата политика.

Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, а в него ще участва и министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

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