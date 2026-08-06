Истината за партийните рейтинги! "Галъп" разби митовете

Истината за партийните рейтинги най-после излезе наяве. Най-новото проучване на "Галъп интернешънъл – Болкан" разби митовете за партиите у нас, упорито налагани в последните месеци от близките до умно-красивата машина "Маркет линкс" и "Алфа Рисърч".

Румен Радев остава недостижим, ГЕРБ се срива, "Продължаваме промяната" и "Демократична България" също бележат спад, а ДПС не само че не е на 4 процента, както твърдят социолозите на каишка, но и със своите 7 процента доверие изпреварва ДБ, а при избори и ПП.

Проучването е проведено в периода 24 юли - 4 август 2026 чрез телефонно интервю и е финансирано със собствени средства. Какво показва то?

Тезата, че "Прогресивна България" губи доверие изобщо не е вярна. Ако изборите бяха сега, "Прогресивна България" отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3 на сто, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание.

ГЕРБ-СДС остават втори, но се сриват. Те вече нямат постигнатите на изборите 13.387%, а 12%.

ПП и ДБ, които се разделиха на две групи след влизането си в парламента също рязко губят доверие. Формално, на третото място остава ПП със 7,6%. Но ДПС има 7 на сто подкрепа, което прави разликата между двете партии в рамките на статистическата грешка. "Демократична България" остава пета с 6,3 на сто.

Изследването доказва, че твърденията на "Маркет линкс" и "Алфа Рисърч" как ДПС гравитирало около 4-те процента, са категорично неверни и манипулативни. Партията на Делян Пеевски не само запазва резултата си от парламентарните избори на 19 април, но и се утвърждава като най-стабилен фактор в българския политически живот. Със сигурност държавническото поведение на ДПС в подкрепа на бюджета и стратегическите партньори на България има определящо значение за това.

Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат "Възраждане" с 4,8%, и БСП – 3,5 на сто.