Четири ключови закона на масата: Решават за трудови и социални права
Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев
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Заседанието ще бъде ръководено от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев
Приемат ремонтираните разчети на хазната
Те заявиха категоричното намерение на БРАИТ да кандидатства за участие в новия Национален съвет за тристранно сътрудничество
Мотивът на КНСБ и КТ "Подкрепа" е, че липсват средства за ръст на заплатите от 5% и за компенсация за безработица
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще разгледа днес прокта за бюджет
Служебният финансов министър Росица Велкова внесе предложения за промени в данъци
Правителството предлага размерът на линията на бедност за 2023 г. да бъде 504 лв.
Официалната линия на бедност се определя по специална методика
Предложенията са предимно в социалната сфера
София. Ще има ли увеличение на пенсиите. Това ще една от основните теми, която ще бъде обсъдена на днешното заседание на Националния съвет за тристран...
Синдикатът иска избори за Велико Народно Събрание