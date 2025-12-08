Ключово заседание за бюджета. Тристранката решава

Ключово заседание за новия бюджет се провежда днес. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет. Социалните партньори трябва да приемат новите варианти за разчети на хазната, НЗОК и ДОО.

В новия проектобюджет за 2026 г., представен от Министерството на финансите, са направени ключови промени. Отпада вдигането на данъците и осигуровките:

Отпада увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.

Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%, което бе предвидено от 1 януари 2026 г.

Отпада изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).

Отвързва се определянето на заплатите от автоматичните механизми в сектори като МВР, отбрана и висше образование. Засега обаче минималната заплата остава обвързана със средната и размерът ѝ за догодина остава 620 евро.

Капиталовата програма, от която се финансират различни инфраструктури проекти ще бъде намалена със 750 милиона евро.

Много важен акцент в новото предложение е оптимизацията на администрацията с трайно незаетите щатни бройки - 5500 бр., както и че изпълнителната власт си замразява възнагражденията за 2026 г. на нивата от 2025 г., а от 2027 г за нея се прилага общата политика за доходите, както на останалите в публичния сектор, а не обвързана автоматично със средната работна заплата.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0% от БВП през 2026 г., 2,8% от БВП през 2027 г. и 2,4% от БВП през 2028 г. Запазването на нивото на дефицита в рамките на ограниченията гарантира осигуряването на редица разходни политики, обезпечени със съответните приходни мерки.

Размерът на общите разходи по КФП по годините от периода е съответно 54 051,9 млн. евро през 2026 г., 55 091,2 млн. евро през 2027 г. и 58 007,1 млн. евро през 2028 г.

През периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2026 г. е заложен в размер на 2,4 млрд. евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com