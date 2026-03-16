Министър Нейнски се произнесе за доставките на горива

Европа е единна за високите цени на горивата, търсят се общи решения, България няма проблем с доставките, поне на този етап, това заяви външният ни министър Надежда Нейнски след срещата си с външните министри от страните на Европейския съюз в Брюксел.

"Голяма част от нашите доставки не идват от Ормузкият проток, те минават през Черно море, така че по отношение на доставките, а и по отношение на резервите, които ние имаме, нямаме проблем. Проблемът е с цените и трябва да се търсят общи решения в рамките на ЕС. За момента България не използва резерви", успокои Нейнски.

Тя обясни, че подкрепата за Украйна и за недопускане на доставки от Русия към ЕС е много категорична.

"ЕС е абсолютно наясно, че всяко евро отиват за военната машина на Русия и за Европа приключването на войната по начин, по който нейната териториална цялост, независимост и суверенитет се запазват, е приоритет", каза МВнР министърът и допълни, че на 31 март планира посещение в Украйна, за да отдаде почит на загиналите в Буча. В рамките на визитата се предвиждат среща с президента Володимир Зеленски.

Тя коментира и предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за участие на партньори в опазването на Ормузкия проток. „Предложението е към съюзници на САЩ, които имат капацитет и желание да участват. Към България не е отправяно подобно предложение, ние нямаме капацитета, така че за нас този въпрос в момента не стои”, обясни Надежда Нейнски.

По повод борбата с дезинформацията на парламентарните избори дипломат номер едно заяви, че във Външно министерство искат да създадат звено, което да се бори с дезинформацията.

"През годините съм се убедила, че най-сигурният начин за борба с фалшивите новини е информацията”, каза Нейнски и посочи като примери за дезинформационни вълни темите за приемането на еврото и спекулациите с цените на петролните продукти. Министърът призова за масово гласуване на предстоящите избори като метод за минимизиране на щетите от злонамерени действия.

