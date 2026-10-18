Тропически нашественици превзеха Калифорния

Нещо необичайно се случва край бреговете на Калифорния. Във водите, където местните рибари са свикнали да срещат познати тихоокеански видове, внезапно се появяват гигантски китови акули, акули чук, манти, летящи риби и дори отровни морски змии.

Някои от тези животни обикновено обитават много по-топли морета.

Други са толкова редки в района, че появата им сама по себе си се превръща в научна новина.

А най-голямата изненада идва от плажовете: морски костенурки започват да снасят яйца на места, където досега не е било документирано подобно гнездене.

Причината за необичайното раздвижване е особено силното климатично явление Ел Ниньо, което пренася топли океански води на север.

Отровна морска змия излезе на брега

Сред най-неочакваните посетители е жълтокоремната морска змия – вид, приспособен към живот в топлите води на Тихия и Индийския океан.

Тя притежава силна отрова, но срещите ѝ с хора са редки.

През тази есен екземпляр е открит на калифорнийското крайбрежие.

Подобни случаи са изключителна рядкост.

Според Уилям Луд, специалист по риби в Природонаучния музей на окръг Лос Анджелис, в Калифорния са потвърдени едва шест или седем наблюдения на този вид.

Предишното потвърдено наблюдение е било по време на Ел Ниньо през 2015–2016 г.

Най-голямата риба в света пристигна край Калифорния

Друг необичаен гост е китовата акула.

Въпреки внушителното си име и размери, тя не е кит, а риба – най-голямата съществуваща риба на планетата.

Китовите акули се хранят основно с планктон и дребни морски организми и не представляват обичайната заплаха, която хората свързват с големите хищни акули.

Наред с тях край бреговете са забелязани и акули чук.

Появяват се също манти и летящи риби, които обикновено се свързват с по-топли океански райони.

Според учените това не е случайно събиране на екзотични животни.

То е пряк резултат от променящите се океански условия.

Рибар хвана вид, който никога не е бил откриван тук

Едно от най-интересните открития е направено не от научна експедиция, а от обикновен рибар.

На кея „Венис“ в Лос Анджелис той уловил риба от вида longfin bigeye – дългопереста големоока риба, която дотогава не била регистрирана в Калифорния.

Уловът е първото потвърдено наблюдение на вида в щата.

За ихтиолозите подобни находки са особено важни, защото показват как морските организми реагират на промените в температурата на водата.

Костенурките направиха нещо невиждано

Най-голямата научна сензация обаче идва от два плажа в окръг Ориндж.

На 16 септември посетител на плажа Сийл Бийч открил гнездо на маслинова ридлея – вид морска костенурка.

Само три дни по-късно спасители открили второ гнездо на съседния Хънтингтън Бийч.

Според Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ това са първите документирани гнезда на морски костенурки от който и да е вид по западното крайбрежие на страната.

Това не означава непременно, че костенурките ще започнат трайно да се размножават в Калифорния.

Но показва колко необичайни са условията в океана през тази година.

Рибарите са във възторг

За местните риболовни компании Ел Ниньо носи неочаквано изобилие.

Дона Калез, съсобственичка на Dana Wharf Sportfishing & Whale Watching, разказва пред Reuters, че през тази година рибарите са уловили около 5000 жълтопери риби тон.

За сравнение, през предходната година уловът бил едва два екземпляра.

Появили са се и други ценени видове, сред които уаху и дорадо, известно още като махи-махи.

Дорадото е особено впечатляващо със своите ярки зеленикави цветове и способността си да изскача високо над водата.

За любителите на спортния риболов това е истински празник.

Но за учените необичайното изобилие има и друга страна.

Топлата вода носи и разрушения

Ел Ниньо е естествено климатично явление, при което водите в централната и източната част на екваториалния Тих океан стават по-топли от обичайното.

Това променя океанските течения, атмосферната циркулация и условията в различни части на света.

Тази година явлението е особено силно.

Калифорния вече е преживяла необичайна морска гореща вълна, а допълнителното затопляне създава условия за придвижване на тропически видове на север.

Но същите процеси са свързани и с повишаване на морското равнище, силни вълни и разрушителни крайбрежни бури.

В Южна Калифорния вече има повредени жилища и плажове, от които морето е отнесло значителни количества пясък.

Властите са обявили извънредно положение заради опасността от нови екстремни явления през зимата.

Подводните гори са в опасност

Сред най-уязвимите екосистеми са подводните гори от кафяви водорасли, известни като келп.

Те осигуряват храна и убежище на множество морски видове.

Но тези водорасли предпочитат сравнително студена вода.

Продължителното затопляне може да доведе до тяхното отслабване и изчезване от определени райони.

Така появата на нови тропически животни може да бъде съпроводена от загуба на местообитания за местните видове.

С други думи, това, което изглежда като екзотичен природен спектакъл, всъщност е сигнал за сериозни промени в морската екосистема.

Завърна се и „детската градина“ на белите акули

Изследователите съобщават и за друго любопитно наблюдение.

В залива Санта Моника отново се е появила зона, в която се събират млади бели акули.

Подобно струпване не е било наблюдавано там от 2011 г.

Младите акули използват крайбрежните води като място за хранене и развитие.

Тяхното присъствие е още един пример за промените в разпространението на морските животни.

Какво ще стане, когато Ел Ниньо приключи?

Учените очакват, че с отслабването на Ел Ниньо голяма част от тропическите посетители постепенно ще се оттеглят на юг.

Но засега явлението продължава.

Уилям Луд предупреждава, че все още не сме видели всички последствия от него.

Възможно е да се появят и други необичайни видове.

Остава и по-големият въпрос – доколко повтарящите се морски горещи вълни ще променят трайно екосистемите на Тихия океан.

За туристите и рибарите край Калифорния гледката на тропически риби, огромни акули и редки морски змии е незабравима.

За учените тя е нещо повече – възможност да наблюдават как природата реагира, когато границите между топлите и студените морета започнат да се разместват.