Понякога най-неочакваните приятелства се раждат между същества, които сами са преживели много. Историята на какадуто Бу е точно такава. След години на жестоко отношение и десетилетие в пълна тъмнина птицата получава втори шанс за живот. Днес тя помага на хора, които се нуждаят от близост, спокойствие и разбиране.

Бу е на 41 години, когато през април 2026 г. получава отличието „Домашен любимец на годината“ на американската организация Pet Partners. Това е първата птица, удостоена с наградата.

Живот, започнал със страдание

Бу прекарва приблизително половината си живот в неблагоприятни условия. Историята му излиза наяве след полицейска акция, при която са установени признаци на насилие над животни.

Какадуто е настанено временно при приемни стопани, но преживяното е оставило следи. То е загубило част от пръстите си вследствие на ухапвания от друга птица и първоначално е смятано за агресивно.

По-късно Бу попада в грижовно семейство, където за първи път получава необходимото внимание и спокойствие.

Следва ново изпитание. Птицата губи зрението си и прекарва повече от десет години в тъмнина.

Жената, която му връща светлината

Съдбата среща Бу с Ейми Хърст от американския щат Вирджиния.

Ейми също е преминала през тежък период. Докато се лекува от онкологично заболяване, тя открива колко силно присъствието на птиците ѝ помага да се справя с физическите и емоционалните трудности.

Това преживяване я подтиква да се обучава в областта на терапевтичната работа с животни. По-късно тя създава инициативата Prism Bird Program, която насърчава общуването между хора със специални потребности и птици компаньони.

Когато Бу попада при нея, Ейми решава да потърси медицинска помощ за зрението му.

Специалисти от ветеринарния център за екзо

тични животни към Университета на Северна Каролина извършват операция. След десет години слепота Бу отново проглежда. Тогава е на около 40 години.

От спасена птица до терапевтичен помощник

Възстановяването отваря нова глава в живота на какадуто.

Бу започва да участва в терапевтични посещения, при които общува с деца със специални потребности и възрастни хора. Неговото спокойно поведение и готовност да приема човешка близост го превръщат в необичаен, но ценен помощник.

За някои деца общуването с животно може да бъде по-лесен начин да изградят доверие и да изразят емоциите си. В подобни срещи птицата предоставя възможност за контакт, който не изисква думи.

Историята на Бу привлича вниманието и към възможностите за работа с птици в програми за подкрепа на хора с различни потребности.

Първата птица с престижното отличие

През 2026 г. организацията Pet Partners избира Бу за „Домашен любимец на годината“.

Признанието е особено значимо, защото наградата за първи път отива при птица. То отличава както необикновената съдба на какадуто, така и работата на Ейми Хърст.



