Представете си манастир, който изглежда така, сякаш ядосан гигант го е запратил с гола ръка директно в отвесна скална стена. Сякаш виси във въздуха на почти 900 метра височина над долината на река Зета в Черна гора, без видими основи, без стълби отдолу - само сив варовиков планински мамут и една белезникава точка, която свети в скалата. Това е Острожкият манастир - едно от най-мистичните места на Балканите, където природата и човешката вяра са сключили сделка, която гравитацията очевидно отказва да разбере.

Около този скален феномен малките околни селца като Богетичи живеят в ритъм, който няма нищо общо с модерния свят. Местните хора знаят наизуст всяка пукнатина на скалата, а историите за построяването му през XVII век от свети Василий Острожки звучат като сценарий за фентъзи филм.

Как се построява нещо, което не може да съществува?

През 1656 г. епископ Василий решава да се оттегли в пълно уединение и избира най-недостъпното място на света - вертикална скална пещера високо в планината. Без строителна техника, без кранове и без право на грешка, майсторите буквално „зашиват“ манастирските сгради за скалата.

Горният манастир, където се пази и чудотворната мощехранителница на светеца, е вграден директно в две пещери на скалната стена. Когато погледнете отдолу, прозорците и белите стени сякаш са изникнали от самия камък – архитектурен трик, който превръща Острог в най-високо разположения скален манастир в Европа с подобен мащаб и вертикален рекорд.

Поклонници, туристи и диви пътеки

Днес малките селца в подножието посрещат стотици хиляди поклонници и пътешественици годишно. Много от тях правят традиционния преход пеша по старата камениста пътека, около 3 до 5 часа изкачване през гората, следвайки стъпките на поколения българи, сърби, черногорци и хора от цял свят, които идват тук за исцеление или просто за да зяпат с отворена уста инженерния гений на Средновековието.

А ако огладнеете след слизането от отвесната скала, местните селски кръчми в Богетичи ще ви посрещнат с горещ черногорски качамак, домашна сливова ракия и легендарната местна телешка чорба, която връща силите по-бързо от всякакъв спортен енергетик.