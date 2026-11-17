Популярната водеща на bTV Поли Гергушева-Мечкуева се разделя временно с телевизионния екран по най-хубавия повод - журналистката е бременна с второто си дете и вече е в отпуск по майчинство.

В последните си включвания в ефир, включително по време на изборните студиа, водещата умело прикриваше наедрялото си коремче с подходящи тоалети. Преди да се посвети изцяло на подготовката за новото попълнение в семейството, тя си подари кратка ваканция в Испания заедно със съпруга си Борис Мечкуев и първородния им син Борис. Тримата се забавляваха в местен тематичен увеселителен парк, а повод за радост има и малкият Борис, който в края на ноември ще навърши шест години и съвсем скоро ще влезе в ролята на батко.

Преди да направи успешна кариера в телевизионната журналистика, Поли Гергушева беше добре позната и от модния подиум. През 2009 г. тя се класира на трето място в конкурса „Мис България“, когато короната спечели Антония Петрова. Днес обаче светлините на прожекторите отстъпват място на най-важната ѝ роля – тази на майка в очакване на новия член на семейство Мечкуеви.