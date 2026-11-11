Проклятие дебне във "Фермата"! Кой е в опасност

Проклятие дебне участниците във „Фермата“ точно на прага на последния елиминационен дуел. Докато господарките Симона и Ивета изпратиха на арената основните си противници Вили и Ники, сред участниците се отключиха сериозни суеверия за съдбата на предстоящата битка.

Според фолклора на риалитито този сезон над стопанството тегне зловеща орис - всеки, който пренощува в бараката на дуелистите или в спалня №2, неизменно отпада от шоуто. Напрежението се покачи, след като Вили и Ники сами си нагласиха да преспят точно в „прокълнатата“ барака ден преди да предизвикат своите съперници. В същото време Ива и Стоян, които обитават спалня №2, с безпокойство се зачудиха дали мрачната поредица от отпадания няма да улучи и тях.

Темата за фаталната сила на помещенията превзе разговорите във фермата, а Джулиан дори започна да претегля кое от двете места носи по-тежка прокълната орис, заключвайки, че къщата на дуелистите е най-опасното място за оцеляването в играта.

Тайните сметки и стратегическите ходове останаха на задни позиции - дори скептицизмът на Краси Радков относно избора на номинации, след като попита защо не са избрани Горан и Рая, а Рая бе пратена за ратайка с баща си, бе засенчен от въпроса ще успее ли някой да пречупи проклятието на помещенията, или то отново ще вземе своята жертва преди финала?