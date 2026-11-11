Голям триумф за Турция и Саудитска Арабия. Историческо споразумение

Турция и Саудитска Арабия направиха впечатляваща крачка към изграждането на един от най-мащабните си съвместни енергийни проекти. Двете държави подписаха ново споразумение за развитие на вятърни електроцентрали с обща мощност 3000 мегавата, с което планираните инвестиции във възобновяема енергия достигат общо 5000 мегавата. Церемонията се състоя по време на световната климатична конференция на ООН COP31 в Анталия, в присъствието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Новото споразумение затвърждава стратегическото сближаване между Анкара и Рияд и открива възможности за модернизация на турската електроенергийна система, съобщиха Ройтерс и турското Министерство на енергетиката.

Ердоган и саудитският принц дадоха зелена светлина на новите проекти

Под документа подписите си поставиха турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар и саудитският му колега принц Абдулазиз бин Салман Ал Сауд. Церемонията последва среща между Ердоган и саудитския министър в рамките на климатичния форум. Новото споразумение надгражда договореностите, постигнати на 3 февруари в Рияд, които влязоха в сила на 21 октомври.

Втората фаза на сътрудничеството предвижда изграждането на вятърни електроцентрали с обща мощност 3000 мегавата. Според турското енергийно министерство това се равнява на приблизително една пета от сегашната инсталирана вятърна мощност на страната. Проектите ще бъдат подкрепени от високоволтова електропреносна инфраструктура за постоянен ток и батерийни системи за съхранение на електроенергия, които ще позволят по-ефективно използване на произведената енергия.

„С тези инвестиции, които ще укрепят мрежовата ни инфраструктура и ще повишат гъвкавостта на системата, едновременно с увеличаването на капацитета ни за възобновяема енергия задълбочаваме стратегическото си енергийно сътрудничество със Саудитска Арабия“, заяви Алпарслан Байрактар. Той подчерта, че двете страни продължават да превръщат доверието в турската икономика и инвестиционна среда в конкретни проекти.

Два милиарда долара и електричество за 2,1 милиона домакинства

Първата фаза на мащабната програма вече е преминала към конкретни инвестиционни договорености. Саудитската енергийна компания ACWA Power ще изгради две слънчеви електроцентрали с мощност по 1000 мегавата в Сивас и района на Ташели в провинция Караман. Общата стойност на тези проекти е приблизително 2 милиарда долара, като според турското Министерство на енергетиката произведената електроенергия ще може да задоволява потребностите на около 2,1 милиона домакинства.

Анкара обяви и изключително конкурентни условия за изкупуване на електроенергията. За централата в Сивас е договорена цена от 2,35 евроцента за киловатчас, а в Ташели - едва 1,99 евроцента, определена от Байрактар като най-ниската постигана досега в страната. Цените са договорени за 25-годишен период, а общият срок за изкупуване е 30 години. По план двете електроцентрали трябва да започнат търговска експлоатация в началото на 2028 г.

Особено важно за Турция е и изискването поне 50% от участието в първите два проекта да бъде осигурено чрез местни производства и доставки. Така инвестициите се очаква да подкрепят не само електроенергетиката, но и турските предприятия, които произвеждат оборудване и компоненти за възобновяемата енергия. Саудитската компания ACWA Power, от своя страна, разширява присъствието си на един от най-големите енергийни пазари в региона.

Турция преследва амбициозна цел за 2035 година

Енергийното сътрудничество със Саудитска Арабия е част от мащабната стратегия на Анкара за ускорено разширяване на производството на електроенергия от слънце и вятър. Правителството си поставя за цел до 2035 г. инсталираната мощност от двата източника да достигне 120 000 мегавата. За изпълнението на този план Турция трябва да добавя средно между 8000 и 10 000 мегавата нови мощности годишно.

Според Байрактар за последните 23 години страната е увеличила общата си слънчева и вятърна мощност от почти нулеви равнища до над 40 000 мегавата. Новото партньорство със Саудитска Арабия трябва да ускори този процес чрез привличане на чуждестранен капитал, модерни технологии и изграждане на съоръжения за съхранение на енергия. Общата програма за 5000 мегавата се развива на два етапа, като за новите вятърни проекти предстои уточняване на конкретните инвестиционни параметри и срокове.

„Ще продължим да превръщаме доверието в енергийния преход и инвестиционната среда на Турция в конкретни проекти“, заяви турският енергиен министър. Той изрази удовлетворение от постигнатия напредък по първите 2000 мегавата и определи подписаното в Анталия споразумение като следваща важна стъпка в реализацията на останалите 3000 мегавата.