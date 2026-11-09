Няма връщане. Нова изненада за имотите у нас

Жилищата в България стават по-достъпни за хората, за разлика от ситуацията в повечето държави от Европейския съюз (ЕС), показват данни на Евростат. През 2025 г. съотношението между цените на жилищата и доходите средно за държавите от ЕС е с 6,8% по-високо, отколкото през 2015 г. Това означава, че средно за ЕС в рамките на 10 години цените на жилищата са нараснали по-бързо от доходите на домакинствата.

Но в България ситуацията е различна и съотношението между цените на жилищата и доходите е намаляло с 16,2%. Тоест апартаментите и къщите в страната ни са станали значително по-достъпни, благодарение на по-бързото нарастване на доходите. В 10 държави от ЕС жилищата са станали по-достъпни.

Съотношението между цените на имотите и доходите на хората се е увеличило в 17 държави от ЕС за 10 години.

В периода между 2015 и 2025 г. Португалия отчита най-голямо увеличение на съотношението между цените на жилищата и доходите (ръст с 60,8%), следвана от Нидерландия (+34,3%), Унгария (+26,5%), Чехия (+25,8%) и Испания (+24,5%).

В тези държави жилищата са станали по-малко достъпни за хората. За период от 10 години най-голям спад на съотношението между цените на жилищата и доходите е отчетено в Румъния (спад с 42,8%), следвана от Финландия (-25,2%) и България (-16,2%).