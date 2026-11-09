Бизнес

Няма връщане. Нова изненада за имотите у нас

Какво показват новите данни на Евростат

Няма връщане. Нова изненада за имотите у нас
09 ное 26 | 22:25
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Влади Кирилов

Жилищата в България стават по-достъпни за хората, за разлика от ситуацията в повечето държави от Европейския съюз (ЕС), показват данни на Евростат. През 2025 г. съотношението между цените на жилищата и доходите средно за държавите от ЕС е с 6,8% по-високо, отколкото през 2015 г. Това означава, че средно за ЕС в рамките на 10 години цените на жилищата са нараснали по-бързо от доходите на домакинствата.

Но в България ситуацията е различна и съотношението между цените на жилищата и доходите е намаляло с 16,2%. Тоест апартаментите и къщите в страната ни са станали значително по-достъпни, благодарение на по-бързото нарастване на доходите. В 10 държави от ЕС жилищата са станали по-достъпни.

Съотношението между цените на имотите и доходите на хората се е увеличило в 17 държави от ЕС за 10 години.

В периода между 2015 и 2025 г. Португалия отчита най-голямо увеличение на съотношението между цените на жилищата и доходите (ръст с 60,8%), следвана от Нидерландия (+34,3%), Унгария (+26,5%), Чехия (+25,8%) и Испания (+24,5%).

В тези държави жилищата са станали по-малко достъпни за хората. За период от 10 години най-голям спад на съотношението между цените на жилищата и доходите е отчетено в Румъния (спад с 42,8%), следвана от Финландия (-25,2%) и България (-16,2%).

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Автор Влади Кирилов

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1 Коментара
Hari
преди 1 час

Дрън. дрън, дрън ... Средната заплата в БГ е около 1000 леВро и то силно оптимистично. (не гледайте какво лъже "статистиката", все пак сме най-големите бедняци на ЕС) Масово в обявите за работа се търсят хора на минималната работна заплата която е към 480 леВро ЧИСТО. Ма нека са над минималната - примерно 700 леВро ЧИСТО. Семейство от двама на такава заплата ще взимат общо на месец около 1400 леВро. За да преживяват някакси има трябват поне 1000 леВро на месец. За да си купят боксониера 40 квадрата им трябват около 60 000 леВро и то ако е за ремонт. Реално боксониерата ще я изплатят след около 15-20 години мизерстване... Честито!!!

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