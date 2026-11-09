По-евтини полети! Авиокомпания обяви голямо намаление

В месеца, когато големите вериги обявяват редица сезонни намаления и черни петъци, националният авиопревозвач стартира специална промоционална кампания HAPPY FLYDAY с атрактивни цени за всички международни маршрути, изпълнявани от авиокомпанията през зимния сезон. През ноември пътниците на „България Еър“ могат да се възползват от лимитирани отстъпки до 35% и да планират следващото си пътуване до любими европейски и международни дестинации на по-изгодни цени.

Промоцията обхваща полети в икономична и бизнес класа, а резервации за дати и дестинации могат да бъдат направени в периода от 9 до 23 ноември 2026 г. Периодът за пътуване е до 31 март 2027 г., което дава възможност за планиране както на зимни ваканции, така и на пътувания в началото на пролетта.

Сред дестинациите, включени в кампанията, са Атина, Рим, Прага, Берлин, Лондон, Франкфурт, Цюрих, Мадрид, Брюксел, Тел Авив, Лисабон, Амстердам и Париж. Особено атрактивни са предложенията за някои от най-популярните европейските маршрути. В икономична класа еднопосочните билети от София до Атина, Рим и Прага започват от 89 евро. До Берлин цените стартират от 99 евро, а до Лондон и Франкфурт – от 99 и 109 евро. Пътуванията до Цюрих и Мадрид са с начални цени от 109 евро, а до Брюксел – от 119 евро. За по-далечните маршрути в мрежата на националния авиопревозвач като Лисабон, Амстердам и Париж промоционалните тарифи започват съответно от 139 евро.

Промо кампанията на „България Еър“ включва специални предложения и за пътниците, които предпочитат комфорта и предимствата на бизнес класата. Най-значителните намаления в тази категория са по маршрута от София до Амстердам и обратно, а цените започват от 295 евро за посока до Атина, Рим и Прага.

HAPPY FLYDAY е възможност за пътешествениците да открият нови места, да планират спокойно предстоящите си празнични и ваканционни пътувания или да организират бизнес ангажиментите си с по-голяма гъвкавост и на по-добра цена.

Промоционалните билети са налични за резервации до 23 ноември 2026 г. Цените са за еднопосочен полет на човек в съответната класа. При заминаване от Лондон, Цюрих и Тел Авив тарифите на полетите са посочени съответно в британски лири, швейцарски франкове и щатски долари.