„Ел Би Булгарикум“ представя силата на българските традиции и научните иновации на „Пътят на млякото 2026“

Богатството на българските млечни традиции, съчетано със силата на науката и съвременните технологии, ще представи „Ел Би Булгарикум“ на международното изложение „Пътят на млякото 2026“ – едно от водещите събития за хранително-вкусовата промишленост в България.

От 11 до 14 ноември компанията ще посреща своите партньори, клиенти и приятели на щанд C2 в зала 2 на Интер Експо Център. Посетителите ще могат да се запознаят с пълното продуктово портфолио на дружеството, да открият разнообразието от вкусове на неговите млечни продукти и да се убедят в качествата, които стоят зад доверието към марката.

Специално място в представянето ще заемат два от най-популярните продукта на „Ел Би Булгарикум“ – айрян пробиотик и айрян пробиотик без лактоза. И двата продукта се отличават със съдържание на над 50 милиарда живи бактерии. Айрянът пробиотик без лактоза ще бъде представен и като носител на златен медал от предходното издание на изложението – признание за качествата на продукта.

Участието на „Ел Би Булгарикум“ ще даде възможност на посетителите не само да опитат продуктите, но и да надникнат зад процесите, знанията и научната експертиза, които стоят в основата на тяхното създаване. На щанда гостите ще могат да разговарят с експерти и учени от компанията, които ще разкажат повече за нейната история, традиции, научен потенциал и високи стандарти за качество.

За посетителите е подготвено и специално предизвикателство с награди. Всеки, който се включи, ще има възможност да спечели подарък от „Ел Би Булгарикум“ и да направи срещата си с компанията още по-запомняща се.

С участието си в „Пътят на млякото 2026“ „Ел Би Булгарикум“ затвърждава ангажимента си към развитието на българската млечна индустрия и популяризирането на качествените млечни продукти. Компанията продължава да следва своята мисия да съхранява традициите, да развива научния потенциал и да внедрява иновации, превръщайки натрупаното знание в продукти с висока добавена стойност.