Айрян за шампиони: Ел Би се включва в Wizz Air Sofia Marathon 2026

„Ел Би Булгарикум“ ще бъде сред партньорите на Wizz Air Sofia Marathon 2026, който ще се проведе на 10 и 11 октомври 2026 г. в София. Тази година се очаква традиционният Софийски маратон да привлече рекордните над 12 000 участници от 70 държави.

Още на старта екипът на Ел Би ще предизвика маратонците с различни активности и ще подкрепи с айрян онези, които се справят най-добре.

Млякото се нарежда сред важните за спортистите храни, тъй като съдържащата се в него лактоза е естествен източник на енергия по време на тренировка. Според научни изследвания лактозата може да се разгражда със скоростта на захарозата и така да осигурява енергия, сравнима с тази от сладки храни по време на тренировка. Затова традиционният айрян и айрян „Пробиотик“ на „Ел Би Булгарикум“ ще бъдат сред най-верните и естествени партньори на маратонците по пътя към финала.

Така че дали тичате, подкрепяте или просто сте част от маратона, отбийте се в шатрата на „Ел Би Булгарикум“, опитайте айряна и презаредете за още спортни емоции!

Двата състезателни дни в София ще бъдат не само време за спорт и измерване на силите, но и истински празник за участниците и публиката. По трасето ще има девет зони с музика и забавления, Marathon Expo, както и специална културна програма с безплатен достъп до четири музея за регистрираните участници.

И тази година маратонът ще има и важна социална кауза. Част от средствата ще бъдат насочени към лечението на 8-годишния Христо Христов, който е с детска церебрална парализа и се нуждае от спешно лечение в Германия.

С участието си в маратона „Ел Би Булгарикум“ отново поставя фокус върху движението, активния начин на живот и удоволствието от спорта, затвърждавайки ролята си на естествен партньор на здравето.