Българският пробиотик LB Lact на „Ел Би Булгарикум“ със златен медал от „Пътят на млякото“

LB Lact от пробиотичната серия ProWay на „Ел Би Булгарикум“ беше отличен със златен медал и диплом за качество и оригиналност на продукта. Това стана в рамките на международното изложение „Пътят на млякото 2026“, част от международното хранително изложение INTERFOOD & DRINK 2026. Форумът традиционно събира представители на хранително-вкусовата промишленост, производители, дистрибутори и специалисти от България и чужбина в Интер Експо Център – София.

Отличието е поредното признание за качеството и иновативния потенциал на продуктите на компанията.

„Не бива да забравяме, че освен българската храна, най-полезни за българите са българските пробиотици“, каза д-р Ирина Готова от Научноизследователския център на компанията, която прие наградата и е сред учените, участвали в разработването на LB Lact. „Само LB Lact нямаше златен медал до този момент и това отличие позлатява цялата наша проиботична серия Proway, каза още тя и призова приятелите и партньорите на „Ел Би Булгарикум“ да следят за нови серии и разработки.

„Поздравления за това, което „Ел Би Булгарикум“ прави и за начина, по който ни представя пред света“, каза Магдалена Апостолова от Асоциацията на млекопреработвателите в България, която връчи наградата.

Освен със златния медал, LB Lact привлече значителен интерес от посетителите на щанда на компанията. Продуктът, известен като българския пробиотик, е разработен от специалистите в Научноизследователския център на „Ел Би Булгарикум“ и съдържа комбинация от четири щама полезни млечнокисели бактерии и пребиотик, който подпомага тяхното развитие и активност. Предлага се под формата на стомашно-устойчиви капсули по специална технология. Подбраните щамове са изследвани за потенциалното си благоприятно въздействие върху организма, включително за поддържане на баланса на чревната микрофлора и нормалните функции на имунната система.

Разработката е резултат от научноизследователската дейност и експертизата на компанията в областта на млечнокиселите бактерии и пробиотичните култури.

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД участва за поредна година като изложител в INTERFOOD & DRINK 2026. Компанията представи на посетителите разнообразие от свои продукти, съчетаващи традиционните български рецепти и съвременните научни разработки с акцент върху качеството и иновациите в производството на млечни продукти.

През трите дни на изложението щандът на „Ел Би Булгарикум“ беше посетен от стотици клиенти, както и от производители, дистрибутори, представители на бранша и партньори. Срещите дадоха възможност на експертите на компанията да обменят опит, да обсъдят нови възможности за сътрудничество и да затвърдят съществуващите партньорства.