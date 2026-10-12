Южнокорейски бизнесмени проучват възможностите за сътрудничество с Ел Би

Представители на корейска бизнес делегация, която е на посещение в България, проявиха интерес към продуктите на Ел Би Булгарикум и обявиха, че ще проучат възможностите за бъдещо търговско сътрудничество.

Корейските бизнесмени посетиха централата на „Ел Би Булгарикум“ и се срещнаха с търговския директор на компанията Атанас Мишев, ръководителя на отдел „Маркетинг“ Анелия Джаркълова и главния експерт в отдел „Външни пазари и международно сътрудничество“ Люсиан Трендафилов. Южнокорейската страна беше представена от Куанг-Хий Конг и Джун-Хюн Джуг – представители на бизнеса в сферата на международната търговия. На срещата присъстваха също почетният консул на Южна Корея във Варна Иво Михайлов и председателят на Търговската и индустриална българо-корейска камара Калин Дамянов.

По време на посещението делегацията дегустира част от асортимента на „Ел Би Булгарикум“ – бяло саламурено сирене от краве мляко, топено сирене, пробиотичен айран, айран без лактоза и пробиотично кисело мляко. Беше представена и пробиотичната серия „PROWAY“ с патентования щам L. plantarum, както и научноизследователският потенциал на дружеството и колекцията му от щамове.

Особен интерес гостите проявиха към стартерните култури, най-вече към пробиотичните, както и към закваските за домашна употреба, които компанията предлага на външните пазари. Обсъдени бяха техните свойства, технологиите на производство, видовете и разфасовките, както и възможностите за позиционирането им на южнокорейския пазар.

В края на срещата страните се договориха да продължат комуникацията. „Ел Би Булгарикум“ ще предостави допълнителна информация за своите закваски като следваща стъпка в проучването на възможностите за бъдещо сътрудничество.