Илон Мъск обяви една от най-мащабните дарителски инициативи в историята на американския бизнес. Най-богатият човек в света обеща всяко американско дете да получи по две акции от неговата компания за космически технологии и изкуствен интелект SpaceX. Едната ще бъде предоставена от компанията, а другата лично от милиардера. Общата стойност на инициативата при настоящите борсови котировки се оценява на близо 18 млрд. долара, предаде Ройтерс.

Първият подарък идва още през декември

Мъск обяви решението си в социалната мрежа X, като удвои обещаното през октомври дарение. Впоследствие той уточни и кога децата ще получат акциите.

"Акцията от SpaceX ще бъде прехвърлена следващия месец. Акцията директно от мен ще бъде прехвърлена, когато изтече периодът ми на ограничение за продажба през юни следващата година", написа милиардерът.

В официално съобщение SpaceX обяви, че ще предостави по една новоиздадена обикновена акция от клас А на всяка активна инвестиционна сметка по програмата на американския президент Доналд Тръмп. Мъск ще дари същия брой акции от личния си портфейл.

В сряда акциите на компанията приключиха борсовата търговия на цена от 127,44 долара. При тази котировка подаръкът за всяко дете възлиза на близо 255 долара.

70 милиона деца с инвестиционни сметки

Програмата на Тръмп предвижда създаването на инвестиционни сметки с данъчни облекчения за американците под 18-годишна възраст. По данни на Белия дом през октомври броят на откритите сметки е достигнал близо 70 милиона.

Според официалните условия на програмата децата, родени между 1 януари 2025 г. и 31 декември 2028 г., имат право и на еднократна държавна вноска от 1000 долара. Роднини, приятели и работодатели също могат да допринасят за натрупването на средства по индивидуалните сметки.

Само преди два дни американското финансово министерство съобщи, че вноските от над три милиона роднини и приятели на децата вече са надхвърлили един милиард долара.

Мъск обещава още подобни дарения

Състоянието на Илон Мъск се оценява на около 824 млрд. долара, а към юни той е притежавал приблизително 6,42 млрд. акции на SpaceX. Благотворителната му фондация управлява активи за над 14 млрд. долара.

Към инициативата за подпомагане на американските деца се присъедини и президентът на SpaceX Гуин Шотуел, която заедно със съпруга си обяви през октомври дарение на над два милиона акции.