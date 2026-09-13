Джеф Безос точи зъби за Ливърпул
Основателят на Amazon преговаря за участие в консорциум, който иска дял от английския гранд
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Основателят на Amazon преговаря за участие в консорциум, който иска дял от английския гранд
В случай на изключително ценни находки, съдбата им може да бъде решена не само от тези, които са ги открили
Данъчни и пътни власти проверяват сделки, произход на пари и постоянно ползване на автомобили с чужда регистрация
Американски милиардер влиза като акционер, Тото Волф прибира 230 милиона паунда
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Тръмп не си е спестявал заплахи към съюзници и е използвал войнствена реторика, когато общува с партньори
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