Гърция затяга обръча около имотите и чуждите коли

Гръцката данъчна администрация започва масови проверки на около 6000 сделки с недвижими имоти заради съмнения за нарушения, укрити плащания и недоказан произход на средства. Акцията идва на фона на ръст от 14% в приходите от данъка върху прехвърлянето на имоти през първото тримесечие, което показва засилено движение на пазара.

Контролът може да засегне и български граждани, които притежават или са придобили имоти в Гърция, особено ако трябва да докажат как са финансирали покупката. Паралелно с това властите напомнят, че имот в Гърция не дава автоматично право на чужденец да управлява постоянно автомобил с чужда регистрация.

Инспекторите ще изискват документи за произхода на средствата, банкови преводи и пълна следа на плащанията по сделките. Особено внимание ще се обръща на случаи, при които покупката е направена чрез близки роднини или през схеми, които може да са използвани за избягване на по-високо данъчно облагане. В Гърция плащанията в брой над 500 евро са забранени, а при имотни сделки властите вече гледат все по-внимателно не само декларираната цена, но и реалното движение на парите.

Проверките идват в момент, когато пазарът на имоти в южната ни съседка остава чувствителна тема заради поскъпването, чуждестранния интерес и напрежението около жилищната достъпност. За българските купувачи това означава, че формално изрядният нотариален акт може да не е достатъчен, ако липсват ясни доказателства за банковите преводи, доходите или средствата, използвани при покупката. Рискът е по-голям при сделки, при които част от плащането е правено неофициално или чрез трети лица.

От пътната полиция също предупреждават, че чужденците с имоти в Гърция не могат да използват безсрочно автомобили с регистрация от друга държава. При проверка те трябва да докажат, че не живеят постоянно в страната. За целта може да бъдат поискани документи за собственост на имоти извън Гърция и доказателства за плащане на битови разходи по тях за период от поне шест месеца.

За хората, които живеят постоянно в Гърция, правилото е по-строго - автомобил с чужда регистрация не може да се управлява повече от шест месеца. След този срок колата трябва да напусне страната или да бъде регистрирана по местните правила. Това е важно и за българи, които прекарват дълги периоди в Гърция, работят там, отдават имот под наем или използват жилището си не само за кратки почивки.

Гръцкият имотен пазар е под все по-силен обществен и институционален натиск заради високите цени, недостига на жилища и ролята на чуждите купувачи в някои райони. Ройтерс отчете, че наемите в Атина са се повишили с над 50% от 2019 г., а в големите градове липсват около 180 000 жилища за продажба или отдаване под наем. Този натиск обяснява защо властите насочват контрола не само към укриването на данъци, но и към прозрачността на целия имотен пазар.

За купувачите посланието е ясно - Гърция вече гледа на имотните сделки като на зона със сериозен фискален риск, а не само като на частна договорка между продавач и купувач. Българските собственици не са изключение от този контрол, особено когато имат активи, автомобили или дълъг престой в страната. Затова документите за произход на средства, банковите преводи и доказателствата за реално местоживеене стават толкова важни, колкото и самият нотариален акт.

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