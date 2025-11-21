Сделка за стотици милиони разклаща Мерцедес във Формула 1

Една от най-влиятелните сили във Формула 1 претърпя важна промяна в собствеността. Американският милиардер Джордж Кърц купи 15 процента от тима на Мерцедес, което вкарва нов капитал, нови интереси и потенциално нови идеи в един от най-успешните отбори на десетилетието. Сделката оставя Тото Волф начело, но променя подредбата на силите зад кулисите.

Сделка за рекордна стойност в F1

Според агенция ДПА Волф ще получи около 230 милиона паунда от продажбата на дял в отбора, чиято оценка достига впечатляващите 4,57 милиарда паунда. Кърц е основател на компанията за киберсигурност Crowdstrike, която от години е сред големите спонсори на Мерцедес. Заедно с него в управата вече са председателят на Daimler Ола Калениус и Джим Ратклиф, директор на INEOS. Самият Волф запазва позицията си на изпълнителен директор и продължава да отговаря за ежедневното управление на тима.

Бизнес визия, технологии и скорост на една писта

Волф определи Кърц като човек, който съчетава страст към моторния спорт и умения от света на високите технологии. По думите му това дава на Мерцедес конкурентно предимство в ерата на данни и дигитализация. Кърц от своя страна заяви, че общите принципи на киберсигурността и Формула 1 са скорост, прецизност и иновации, а всяка хилядна от секундата има значение.

Сделката идва в момент, в който Мерцедес търси завръщане към челото след доминиращите години и се подготвя за следващата техническа революция във Формула 1.

