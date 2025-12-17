Верстапен отсече: Не съжалявам за нищо

Нидерландецът Макс Верстапен заяви, че не съжалява за нищо в изминалия сезон във Формула 1, въпреки че колебливото представяне на Ред Бул в първата половина от годината го лиши от пета световна титла. Той влезе в Гран при на Абу Даби с шанс да свали Ландо Норис от върха, но остана на две точки от британския си съперник.

"Напоследък представянето ни е добро, но на моменти не можех да понасям този болид. В други случаи го обожавах. Винаги гледам да извличам максимума, дори в най-трудните ни състезания", заяви 28-годишният нидерландец, цитиран от агенция Ройтерс.

Верстапен изоставаше със 104 точки от върха след първата половина от сезона, но направи великолепна серия, спечели пет от осем състезания и в края бе на крачка от титлата. Тя в крайна сметка попадна в ръцете на Ландо Норис от Макларън.

"Не съжалявам за нищо. Ред Бул свърши добра работа и атмосферата в отбора е прекрасна. Влязохме в отлична серия в най-важните моменти, имаше енергия, позитивно настроение, вяра и самочувствие. Точно това се иска за началото на следващия сезон", каза още Верстапен.

