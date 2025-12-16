Напрежение в Ман Ю. Това ли е заместникът на Аморим

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим е под сериозно напрежение след поредния мач, който "червените дяволи" не спечелиха - равенството 4:4 с Борнемут от 16-ия кръг във Висшата лига. Тимът е със сериозни трудности да има постоянство, а схемата на португалеца, която той упорито защитава, изглежда започва да изнервя важните фигури в ръководството на клуба.

Смята се, че това ще е последният сезон на Аморим, като той ще остане на "Олд Трафорд" до лятото, а ако няма сериозна промяна и Манчестър Юнайтед не завърши в топ 5 той ще бъде уволнен. Неговият заместник е много възможно да бъде Оливър Глазнер, който в момента е начело на Кристъл Палас, но е отказал да поднови договора си с клуба, който е до края на сезона. Това дава шанс на "червените дяволи" да се възползват от услугите му, а австриецът впечатлява начело на "орлите".

Все още не е сигурно уволнението на Аморим, но ръководството на Манчестър Юнайтед вече няма сигурността, че португалецът може да наложи идеите си в тима, пише "Гонг".

