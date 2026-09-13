Намери ли Ливърпул заместникът на Салах?
Запитване към Монако за сензация на сезона
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Запитване към Монако за сензация на сезона
Легендарната ера на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити приключи, но клубът няма да изкара дълго без старши треньор.Очаква се съвсем скоро да стане официал...
Испанецът е решил да подаде оставка след края на английската Висша лига
Шестмесечен мандат и готов резервен вариант при отказ
Вероятно ще има трансферна битка
Ще има ли действие в тази посока
Ръководството на Ливърпул вече е категорично в раздялата с него
Трансферът ще бъде на стойност 200 милиона евро
Поредният отново контузен в състава на Арне Слот
Шампионите спешно тъърсят централен нападател
Тимът е със сериозни трудности да има постоянство
Неговият договор изтича
От "Анфийлд" се интересуват от нападателя на Брайтън
Салах има 248 гола в 412 мача за "мърсисайдци" за повече от осем години в отбора
Въпреки отказа да хвърли оставка
Клубът е дал срок от 3 мача на заместник мениджъра да докаже, че заслужава да бъде оставен на работа
Коя е причината за това решение
Общественият защитник е в разгара на редица кампании в полза на гражданите
Номинирани са трима кандидати
Димитров официално се оттегли от Откритото първенство на САЩ