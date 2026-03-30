Край! Ясен е заместникът на Арне Слот

Ръководството на Ливърпул вече е категорично в раздялата с Арне Слот, пише авторитетното издание "BILD". Клубът дори е избрал следващия си наставник и това ще бъде Чаби Алонсо, пише "Топ спорт".

Бившият треньор на Реал Мадрид се раздели с "лос бланкос" след противоречия с различви футболисти.

Мърсисайдци се надяват, че Алонсо може да изведе Ливърпул до нова борба за титлата, а специалистът е работил с Флориан Вирц и Жереми Фримпонг в Байер Леверкузен и се смята, че именно той е човекът, който може да отключи пълния им потенциал.

