Нойер не си тръгва! Легендата остава в Байерн

Легендарният вратар на Байерн Мюнхен Мануел Нойер ще остане в клуба и през следващия сезон. Той е удължил договора си с още една година. Новината беше разпространена от германския вестник „Билд“, а по-рано през седмицата за нея съобщи и Скай.

Според информациите 40-годишният страж ще продължи да бъде първи избор на вратарския пост за германския шампион, като паралелно с това ще има ключова роля в развитието на младия талант Йонас Урбиг, който е готвен за негов дългосрочен наследник.

„Билд“ твърди още, че третият вратар на баварците Свен Улрайх също е подписал нов контракт за още един сезон.

От Байерн все още официално не са потвърдили новите договори. Очакванията са това да се случи около последния шампионатен мач на тима срещу Кьолн в събота.

Нойер кара своя 15-и сезон с екипа на баварците, след като премина от Шалке 04 през 2011 година срещу около 30 милиона евро. Оттогава той се превърна в една от най-емблематичните фигури в историята на клуба.

Бившият капитан на Германия спечели световната титла с Бундестима през 2014 година в Бразилия, а с Байерн завоюва множество трофеи от Бундеслигата и Шампионската лига, превръщайки се в символ на един от най-успешните периоди в историята на клуба.

